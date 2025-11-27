Сотрудники "Т Плюс" знакомят нижегородских лицеистов с профессией энергетика Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

На Сормовской ТЭЦ «Т Плюс» побывали десятиклассники лицея № 38 Нижнего Новгорода с углублённым изучением физики и технических дисциплин. Экскурсия прошла в рамках ежегодной Декады энергетики. Партнёром мероприятия выступает Нижегородский филиал энергокомпании.

Экскурсию провели начальник производственно-технического отдела Сормовской ТЭЦ Сергей Трухинов и главный специалист Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Мельников. Они рассказали, как на станции вырабатываются электричество и тепло. Юным гостям показали в действии мощное энергетическое оборудование и передовые системы управления.

Одновременно сотрудники «Т Плюс» объявили о старте конкурса творческих работ учеников 8–11 классов на тему энергетики. Он проводится с 2006 года в рамках совместного с лицеем проекта «Человек и энергия». В этом учебном году темой творческого соревнования лицеистов стали новые энергоэффективные решения для школы и дома. Итоги конкурса будут подведены в марте 2026 года, победители и финалисты получат награды от компании.

«Специалисту-энергетику необходимы обширные познания в области физики и прикладных дисциплин, и лицей № 38 создаёт для этого прочную базу. Мы знакомим старшеклассников с энергетикой и надеемся, что кто-то из них сделает в дальнейшем выбор в её пользу», – отметил технический директор Сормовской ТЭЦ, выпускник лицея № 38 Александр Пиголицын.