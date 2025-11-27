Юные дипломаты-нижегородцы познакомились с работой Генконсульства КНР в Казани Политика

Фото: Максим Герасимов

Заместитель генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань провел встречу с участниками проекта «Школа юного дипломата имени Ю.Е. Фокина». Встреча прошла в рамках визита делегации Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани в Нижегородскую область.

В мероприятии также приняли участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

«Мы стараемся всесторонне обучать наших школьников, предоставляя им уникальные возможности для общения с представителями иностранных государств. Встреча с заместителем генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюанем – это важный шаг для юных дипломатов к расширению знаний о Китае и нашем сотрудничестве. Мы уверены, что такие мероприятия помогут им лучше понять международные отношения, а также подготовят к будущей карьере в сфере международных отношений», - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Цао Лунцюань рассказал юным дипломатам о ключевых аспектах политики Китая, включая внешнеэкономические стратегии, культурные инициативы и подходы к международному сотрудничеству. Он подчеркнул важность взаимопонимания и диалога между странами для решения глобальных вызовов. Заместитель генерального консула также познакомил участников встречи с деятельностью генерального консульства, акцентируя внимание на его роли в укреплении двусторонних отношений и развитии культурных связей между Россией и Китаем.

«Мы стремимся развивать связи между нашими странами и укреплять взаимопонимание. Важно, чтобы молодое поколение дипломатов активно участвовало в этом процессе, привнося свежие идеи и новые подходы, их усилия могут сыграть ключевую роль в формировании будущего международного сотрудничества. Надеюсь, что участники проектов министерства будут работать над созданием прочных связей между нашими народами, способствуя обмену культурой, знаниями и опытом. Это поможет нам лучше понимать друг друга и находить общие решения для глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня», - рассказал Цао Лунцюань.

В рамках визита также состоялась встреча Ольги Гусевой с делегацией. Во встрече принял участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. Стороны подвели итоги сотрудничества региона с Китаем, а также наметили направления взаимодействия на 2026 год.

«Китай является стратегическим партнером Российской Федерации, и особенно радует внимание Генерального консульства Китая к образовательным проектам в нашем регионе, которые также получают поддержку со стороны Министерства иностранных дел России. Проекты «Школа юного дипломата имени Ю.Е. Фокина» и «Клуб международников Нижегородской области» предоставляют молодежи возможность погрузиться в основы дипломатии и международных отношений. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим китайским коллегам за их поддержку нижегородских образовательных инициатив и за возможность для наших школьников и студентов посетить Генеральное консульство КНР в Казани», - сказал Сергей Малов.