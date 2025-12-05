Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Институт демографического развития составил портрет потенциального родителя

05 декабря 2025 21:33 Общество
Институт демографического развития составил портрет потенциального родителя

Фото: freepik.com

АНО «Институт демографического развития» сформировал обобщенный «портрет» будущего родителя в Нижегородской области. Основой для исследования стали результаты опроса пользователей приложения «Вау, родители». Тестирование посетителей сервиса на готовность к воспитанию детей проходило с июля по ноябрь этого года.

Среди опрошенных – 75% женщин и 25% мужчин. Из числа всех участников опроса 74% находятся в возрасте от 21 до 35 лет, 6% – младше 20 лет.

Большинство респондентов (67%) состоит в зарегистрированном браке, еще 20% живут в отношениях без официальной регистрации.

Более половины респондентов (57%) оценивают свое материальное положение как приемлемое – средств хватает на базовые нужды и небольшие приятные покупки. Значительная часть респондентов (64%) работает.

У 65% участников опроса пока нет детей, у 22% есть один ребенок, у 6% – трое и более детей.

Анализ полученных данных позволил определить, что потенциальный родитель – это человек в возрасте 21–35 лет, который состоит в официальном браке, работает и удовлетворен своим материальным положением.

«Здорово, что сервисом пользуются потенциальные родители разных социальных групп и возрастов. У каждого из них свои запросы и взгляды на жизнь. Это вдохновляет нас на дальнейшее развитие программ поддержки и разработку новых точечных решений, которые дадут нижегородцам опору для реализации планов», – рассказал директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных