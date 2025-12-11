Партийный десант "Единой России" проверил ход строительства нового ФАПа на Бору

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В рамках Партийного десанта актив «Единой России» проверил ход работ в ФАП Борской центральной районной больницы села Городищи муниципального округа город Бор.

«Село Городищи активно развивается. Около 350 земельных участков выделено участникам СВО и многодетным семьям, поэтому населенный пункт постепенно будет расширяться. Этот рост требует и соответствующей инфраструктуры, особенно в сфере здравоохранения. Старый ФАП, расположенный в здании сельской администрации, не соответствует современным требованиям: необходимо более просторное помещение и новое оборудование. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта стало значимым шагом к улучшению качества и доступности медицинской помощи для местных жителей», – рассказал начальник Краснослободского территориального отдела муниципального округа города Бор, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Виктор Макаров.

На данный момент выполнены монтаж винтовых свай, устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, а также работы по электроснабжению и технологическому присоединению к электрическим сетям.

«Центральная поликлиника находится в 30 километрах от Городищ, и раньше за квалифицированной медицинской помощью нужно было ехать. Теперь в селе появился современный, комфортный ФАП со всем необходимым оборудованием для первичного этапа диспансеризации и профилактических осмотров. Также здесь появится новый доктор, трудоустроенный по программе «Земский фельдшер». Молодой специалист будет вести постоянный прием взрослых и детей», – отметила главный врач ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» Елена Гребёнкина.

В фельдшерско-акушерском пункте проводят заключительные работы по сборке мебели и установке оборудования. Открытие ФАП состоится в декабре 2025 года.

«Раньше фельдшерский пункт располагался в неотапливаемом деревянном здании. Теперь у нас есть просторное и тёплое помещение. Мы очень ждём, когда новый ФАП начнёт свою работу», – поделилась местная жительница Елена Зайцева.

Партийный десант — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».