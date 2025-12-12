Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 декабря 2025 16:19Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи
12 декабря 2025 16:16Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"
12 декабря 2025 15:00ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками"
12 декабря 2025 14:43С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей
12 декабря 2025 13:03Две нижегородские компании участвуют в мероприятии Discover Russia под эгидой бренда "Сделано в России"
12 декабря 2025 12:15Более 1 млрд рублей получил бюджет Нижегородской области от торгов по КРТ
11 декабря 2025 19:1385 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку
11 декабря 2025 11:17Люлин заявил, что у "разливаек" два пути: либо работать по закону, либо закрыться
11 декабря 2025 11:1511 проектов в сфере креативных индустрий признаны лучшими по итогам профильного акселератора для МСП
11 декабря 2025 10:312,8 млрд рублей направят на ремонт дорог около М-12 в Нижегородской области
Экономика

Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"

12 декабря 2025 16:16 Экономика
Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре Мой бизнес

Фото: региональный центр "Мой бизнес"

Более 60 потенциальных получателей социального контракта прошли обучение основам предпринимательской деятельности в 2025 году. Обучение проводится в Нижегородской области второй год для подготовки граждан с низким уровнем дохода к открытию собственного дела. В 2025 году число участников обучения выросло на 36%. Реализацию программы обеспечивает региональный центр «Мой бизнес».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, социальный контракт позволяет жителям региона получить финансовую помощь в размере до 350 тысяч рублей на создание собственного дела.

«Обучение, которое проводит центр «Мой бизнес», закрывает один из ключевых пробелов у заявителей — отсутствие базовых знаний о том, как правильно организовать предпринимательскую деятельность. Специалисты центра «Мой бизнес» помогают разобраться в юридических и финансовых требованиях, что значительно повышает качество подаваемых бизнес-планов и помогает заявителям пройти следующий этап оформления социального контракта», – отметил Максим Черкасов.

Для получения соцконтракта необходимо предоставить в органы социальной защиты комплект документов и бизнес-план, а также пройти обязательную проверку предпринимательских компетенций в формате тестирования на платформе МСП.РФ. В случае неудовлетворительного результата комиссия органа соцзащиты рекомендует пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».

После завершения программы заявитель получает сертификат о прохождении обучения, который предъявляется в орган социальной защиты в составе комплекта документов. Обучение проходит в онлайн-формате, включает восемь модулей и завершается итоговым тестированием.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

С 2025 года социальный контракты как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных