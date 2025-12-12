Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре "Мой бизнес" Экономика

Фото: региональный центр "Мой бизнес"

Более 60 потенциальных получателей социального контракта прошли обучение основам предпринимательской деятельности в 2025 году. Обучение проводится в Нижегородской области второй год для подготовки граждан с низким уровнем дохода к открытию собственного дела. В 2025 году число участников обучения выросло на 36%. Реализацию программы обеспечивает региональный центр «Мой бизнес».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, социальный контракт позволяет жителям региона получить финансовую помощь в размере до 350 тысяч рублей на создание собственного дела.

«Обучение, которое проводит центр «Мой бизнес», закрывает один из ключевых пробелов у заявителей — отсутствие базовых знаний о том, как правильно организовать предпринимательскую деятельность. Специалисты центра «Мой бизнес» помогают разобраться в юридических и финансовых требованиях, что значительно повышает качество подаваемых бизнес-планов и помогает заявителям пройти следующий этап оформления социального контракта», – отметил Максим Черкасов.

Для получения соцконтракта необходимо предоставить в органы социальной защиты комплект документов и бизнес-план, а также пройти обязательную проверку предпринимательских компетенций в формате тестирования на платформе МСП.РФ. В случае неудовлетворительного результата комиссия органа соцзащиты рекомендует пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».

После завершения программы заявитель получает сертификат о прохождении обучения, который предъявляется в орган социальной защиты в составе комплекта документов. Обучение проходит в онлайн-формате, включает восемь модулей и завершается итоговым тестированием.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

С 2025 года социальный контракты как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.