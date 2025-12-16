Около 330 жителей Спасского округа смогут получать медпомощь в новых ФАПах Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В с. Елховка и с. Высокий Оселок Спасского муниципального округа начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта. Модульные здания были возведены и оснащены оборудованием благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Теперь около 330 жителей шести населенных пунктов, относящихся к зонам обслуживания новых ФАПов, будут получать качественную медицинскую помощь в современных условиях.

Построенные фельдшерско-акушерские пункты отвечают всем стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи. В каждом из них созданы функциональные зоны для приема пациентов, проведения процедур и хранения медицинских препаратов. Особое внимание уделено обеспечению доступности: входные группы оборудованы пандусами.

«Современные ФАПы спроектированы так, чтоб было комфортно каждой категории пациентов. Для молодых родителей и маломобильных граждан доступность начинается прямо от порога – теперь здесь есть подъезд и удобный пандус для колясок. Для жителей старшего возраста созданы условия, чтобы пройти диспансеризацию и необходимые обследования прямо здесь и не тратить много времени на дорогу до райцентра. Такой подход делает медицинскую помощь по-настоящему близкой к людям», – отметил главный врач Спасской ЦРБ Андрей Ганенков.

Фельдшерско-акушерский пункт в Елховке будет обслуживать около 130 жителей, в том числе более 20 детей. В свою очередь, ко второму ФАПу прикреплено около 200 человек из пяти населенных пунктов – Высокий Оселок, Большое Сущево, Малое Сущево, Долгое Поле и Борковка.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, важное преимущество новых учреждений – их интеграция в единую цифровую систему здравоохранения. Фельдшеры могут оперативно отправлять данные исследований в Спасскую ЦРБ и получать заключения специалистов, не направляя пациентов в районный центр.

В ФАПах есть всё необходимое оборудование для лабораторных анализов, плановых обследований и диспансеризации, оборудованы комфортные кабинеты с поддержанием оптимальной температуры.

«Работа в таких условиях – это одно удовольствие! Вижу, что родители перестали волноваться о том, как преодолеть ступеньки с коляской. Вижу, как пожилые пациенты, которые раньше откладывали визит из-за сложной дороги, теперь регулярно заходят проверить давление или получить консультацию. Когда в кабинете тепло, светло и есть все необходимое оборудование, сам процесс лечения становится более спокойным и доверительным», – поделилась Дина Мамонтьева, фельдшер ФАПа в Елховке, имеющая 23-летний стаж работы.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.