Свыше 2,5 млрд рублей направлено на поддержку нижегородских педагогов и наставников в 2025 году Общество

Фото: КРНО

Свыше 2,5 млрд рублей направлено на поддержку нижегородских педагогов и наставников в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин в ходе заседания правительства региона 22 декабря.

«Мы обеспечили ежемесячные выплаты классным руководителями и кураторам групп в учреждениях среднего профессионального образования – их получили более 16,6 тысячи и 2,2 тысячи специалистов соответственно. Отдельное внимание также уделили советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими и образовательными организациями – они также получили поддержку. Отдельно отмечу, что с 2025 года в нацпроект «Молодежь и дети» вошла программа «Земский учитель». В этом году нашему региону выделили рекордное количество квот в рамках этой программы, благодаря чему в сельские школы трудоустроились сразу 23 высококвалифицированных педагога», – доложил Андрей Чечерин губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

«Всё лучшее детям» — еще один капиталоемкий проект, вошедший в новый нацпроект. Он предусматривает совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. Объем финансирования в 2025 году составил свыше 2 млрд рублей.

«Как уже неоднократно было отмечено, 2025 год стал прорывным для программы капитального ремонта нижегородских школ. В самых разных муниципалитетах нашей области преобразились сразу 20 образовательных учреждений. Многие обновленные школы приняли ребят в День знаний, еще несколько объектов откроют свои двери для детей сразу после зимних каникул», – пояснил Андрей Чечерин.

Он отметил, что региональный проект «Все лучшее детям» также включает работу по оснащению предметных кабинетов. В 2025 году в регионе более 600 школ смогли обновить помещения, где ведется преподавание таких дисциплин, как «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд» («Технология»).

Говоря о проекте «Профессионалитет», заместитель губернатора напомнил, что сегодня в регионе действуют уже 16 кластеров.

«В этом году в рамках создания шести кластеров было привлечено 1,2 млрд средств, из которых 600 млн – из федерального бюджета, ещё 600 млн – средства областного бюджета и работодателей. В 2026 году создадим еще три кластера. Нижний Новгород также впервые стал площадкой проведения финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Это еще раз подтверждает, что Нижегородская область является одним из регионов-лидеров в части реализации проекта «Профессионалитет», – подчеркнул он.

В своем докладе Андрей Чечерин также уделил внимание проекту «Ведущие школы». Он напомнил, что в целях развития территории Борской поймы предусмотрено строительство передовой школы им. Негина на 800 мест.

«Помимо современных лабораторий для изучения естественных наук и технологий, школа будет оснащена парком отдыха и спортивным комплексом. Планируем создать самые благоприятные условия для всестороннего развития детей. На текущий момент завершено более 80% монолитных работ по общежитиям и учебному корпусу, в ближайшее время планируется начало отделочных работ», – проинформировал он.

По словам заместителя губернатора, развитие сферы образования региона ведется в том числе в рамках еще одного нового национального проекта «Семья». В 2025 году в рамках соглашения с Министерством просвещения России свыше 230 млн рублей направлено на строительства пяти новых детских садов в Нижнем Новгороде, в том числе одного – в Кстовском районе. Они должны быть введены в эксплуатацию в 2027 году.

Еще около 200 млн рублей выделено на капитальный ремонт детского сада «Аленький цветочек» в Выксе и детского сада «Колокольчик» в Вачском округе. Обновленные пространства оснастят современными средствами обучения. Сейчас работы находятся уже в завершающей стадии.

«Нижегородская область демонстрирует устойчивые успехи в сфере образования. Наши талантливые школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по экспериментальной физике, а также выиграли Международный турнир по информатике в Болгарии. Кроме того, ученик школы №95 Нижнего Новгорода выиграл Всероссийский чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Оператор БПЛА». Учителя также подтверждают свой высокий профессионализм, участвуя в профессиональных состязаниях. В этом году нижегородские педагоги – в числе лучших учителей начальных классов, лучших учителей России и лучших мастеров страны», – заключил Андрей Чечерин.

Национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья» реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Молодежь и дети» выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Нацпроект «Семья» является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.