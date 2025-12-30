Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Новогодние подарки вручили участникам СВО в военном госпитале

30 декабря 2025 17:36
Новогодние подарки вручили участникам СВО в военном госпитале

Фото: организаторы мероприятия

Руководитель Фонда народного единства Петр Банников и директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева навестили бойцов в Главном военном клиническом госпитале им. Академика Н.Н. Бурденко. Они поздравили находящихся на лечении участников СВО с предстоящим праздником, поблагодарили их за мужество и героизм и передали им подарки от главы региона, которые были приобретены Фондом народного единства.

«Специальная военная операция – это жизненно важный процесс для нашей страны. Она проводится для того, чтобы больше никто никогда не смел угрожать нашему государству. Люди, которые участвуют в СВО, воюют, защищая нашу Родину, – это истинные герои. Сегодня мы поздравили наших бойцов с наступающим Новым годом. Очень важно, чтобы они чувствовали внимание и поддержку со стороны общества», - отметил директор Фонда народного единства Петр Банников.

Он подчеркнул, что внимание к военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию, остается важной частью поддержки со стороны региональных властей. Он также пообщался с бойцами и обсудил с руководством госпиталя вопросы оказания медицинской помощи военнослужащим.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева выразила глубокую благодарность и признание бойцам за их жертвенное служение и пожелала им скорейшего выздоровления.

«От Президентской академии, Фонда народного единства и правительства Нижегородской области мы привезли бойцам небольшие подарки и поздравления с Новым годом и Рождеством. Все, с кем мы разговаривали, ждут скорейшего возвращения в строй, к своим товарищам. Ну а после победы ребята мечтают о семье, работе, учебе. Мы всех ждем в нашем институте управления», - сказала Екатерина Лебедева.

Бойцы, в свою очередь, также выразили благодарность за оказанное им внимание.

«Нет ничего ценнее человеческого отношения и чуткости. Важно знать, что есть люди, которым я небезразличен, значит, все, что я делал там, это нужно для всех нас. Значит, мы не просто на словах, а действительно вместе! Ценность подарка не в количестве чего-то, а во внимании, которое нам подарили. Дороже этого человеческого отношения нет ничего в жизни», - поделился боец с позывным «Чех».

В канун Нового года подарки получат все бойцы специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях и других медицинских учреждениях Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Петр Банников СВО Фонд народного единства
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных