Новогодние подарки вручили участникам СВО в военном госпитале

Фото: организаторы мероприятия

Руководитель Фонда народного единства Петр Банников и директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева навестили бойцов в Главном военном клиническом госпитале им. Академика Н.Н. Бурденко. Они поздравили находящихся на лечении участников СВО с предстоящим праздником, поблагодарили их за мужество и героизм и передали им подарки от главы региона, которые были приобретены Фондом народного единства.

«Специальная военная операция – это жизненно важный процесс для нашей страны. Она проводится для того, чтобы больше никто никогда не смел угрожать нашему государству. Люди, которые участвуют в СВО, воюют, защищая нашу Родину, – это истинные герои. Сегодня мы поздравили наших бойцов с наступающим Новым годом. Очень важно, чтобы они чувствовали внимание и поддержку со стороны общества», - отметил директор Фонда народного единства Петр Банников.

Он подчеркнул, что внимание к военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию, остается важной частью поддержки со стороны региональных властей. Он также пообщался с бойцами и обсудил с руководством госпиталя вопросы оказания медицинской помощи военнослужащим.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева выразила глубокую благодарность и признание бойцам за их жертвенное служение и пожелала им скорейшего выздоровления.

«От Президентской академии, Фонда народного единства и правительства Нижегородской области мы привезли бойцам небольшие подарки и поздравления с Новым годом и Рождеством. Все, с кем мы разговаривали, ждут скорейшего возвращения в строй, к своим товарищам. Ну а после победы ребята мечтают о семье, работе, учебе. Мы всех ждем в нашем институте управления», - сказала Екатерина Лебедева.

Бойцы, в свою очередь, также выразили благодарность за оказанное им внимание.

«Нет ничего ценнее человеческого отношения и чуткости. Важно знать, что есть люди, которым я небезразличен, значит, все, что я делал там, это нужно для всех нас. Значит, мы не просто на словах, а действительно вместе! Ценность подарка не в количестве чего-то, а во внимании, которое нам подарили. Дороже этого человеческого отношения нет ничего в жизни», - поделился боец с позывным «Чех».

В канун Нового года подарки получат все бойцы специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях и других медицинских учреждениях Нижегородской области.