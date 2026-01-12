Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
12 января 2026
Нижегородцам рассказали, как действовать при задержках зарплаты

При официальном трудоустройстве зарплата должна выплачиваться два раза в месяц, без задержек. Однако иногда работодатели нарушают этот порядок, что вызывает вопросы о дальнейших действиях и защите прав работников.

Согласно статьям 136 и 142 Трудового кодекса Российской Федерации, задержка выплаты зарплаты считается нарушением с первого дня после установленного срока. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова рассказала 360.ru, что закон требует выплаты зарплаты не реже чем каждые полмесяца, и конкретные даты должны быть зафиксированы в трудовом договоре. Таким образом, даже однодневная задержка является нарушением.

Для защиты своих прав при задержке зарплаты важно собрать следующие документы и доказательства:

  • Копия трудового договора.

  • Документы, устанавливающие сроки выплаты зарплаты (приказ, положение).

  • Выписки с расчетного счета или справки из бухгалтерии о невыплате.

  • Копии расчетных листков и ведомостей.

  • Копии переписок с работодателем.

  • Внутренние заявления, направленные работодателю, с требованием выплатить зарплату.

  • Свидетельские показания коллег, если у них также есть проблемы с выплатой зарплаты.

Далее рекомендуется действовать поэтапно. Во-первых, обратиться к работодателю письменно, направив заявление с требованием выплатить зарплату. Важно зафиксировать дату обращения. Если обращение к работодателю не привело к результату, можно обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Обращение в суд целесообразно только в случае, если предыдущие меры не дали результата или существует риск истечения сроков исковой давности.

Юрист подчеркнула, что работник имеет право требовать компенсацию за каждый день задержки. Размер компенсации составляет не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки (статья 236 ТК РФ). Компенсация начисляется автоматически и выплачивается независимо от вины работодателя. Также работник может требовать возмещения морального вреда, но это уже через суд.

На практике могут возникать такие риски, как давление со стороны работодателя, угрозы увольнения или попадание в "черный список". Однако такие действия незаконны. Уволить работника за законные требования о выплате зарплаты нельзя, так как это является нарушением Трудового кодекса.

Чтобы защитить свои права, работнику рекомендуется:

  • Всегда фиксировать все обращения письменно с указанием входящего номера.

  • Сохранять копии всех документов и переписок.

  • При возникновении угроз или давления обращаться с жалобами в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

