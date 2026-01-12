Николай Шадрин: "Программа "Герои.Нижегородская область" помогает участникам СВО работать на благо общества"

Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» помогает участникам СВО вернуться к мирной жизни и работать на благо общества. Эти люди уже послужили своей стране, а теперь смогут трудиться для развития своего региона, продолжая делать добрые дела», – заявил ветеран специальной военной операции, участник программы Николай Шадрин.

В зоне боевых действий Николай работал водителем: занимался подвозом личного состава, боеприпасов и продовольствия в условиях повышенной опасности. За четкое выполнение боевых задач был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Вернувшись домой, мужчина без раздумий принял решение участвовать в программе «Герои. Нижегородская область».

«Подать заявку меня побудило желание учиться, чувствовать себя нужным и помогать людям. Близкие меня поддержали. Теперь хотелось бы прокачать лидерские качества и навыки публичных выступлений, а также получить необходимые знания, чтобы стать грамотным руководителем в государственной сфере», – поделился Николай Шадрин.

Индивидуальная стажировка Николая проходила в министерстве спорта Нижегородской области, его наставником является министр Дмитрий Кабайло.

«Я всю жизнь занимался спортом, посещал секцию футбола в спортивной школе олимпийского резерва. Планирую развиваться в данной сфере и в дальнейшем, уверен, что обучение по программе мне в этом поможет», – отметил Николай.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта прошлого года завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных