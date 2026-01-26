МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли Экономика

Фото: предоставлено МТС

МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов и молодых специалистов по итогам двух авторитетных рейтингов – Future Today и Changellenge. Компания укрепила позиции в национальных списках востребованных работодателей, подтвердив привлекательность для молодежи.

Согласно рейтингу Future Today, представленному 22 января, телеком вошел в двадцатку самых популярных работодателей среди студентов старших курсов 30 ведущих вузов России, заняв 16 место. Это на несколько позиций выше, чем годом ранее. При этом компания традиционно возглавила список телекоммуникационных HR-брендов.

В дополнительном рейтинге "Лучшие из лучших", составленном по итогам опроса студентов десяти наиболее востребованных факультетов страны, компания заняла 14 строчку. Также, по данным Future Today, оператор стал лидером в телеком-отрасли по привлекательности среди студентов профильных направлений.

Высокий интерес к компании со стороны молодежи подтверждает и премия Best Company Award, ежегодно проводимая агентством Changellenge. Она вновь названа лучшим работодателем в сфере телекоммуникаций. Кроме того, МТС занял 11 место в общем рейтинге 50 лучших компаний для начала карьеры, опередив ближайшего отраслевого конкурента на 26 позиций. Среди студентов IT-специальностей бренд занял девятое место.

В исследовании Changellenge приняли участие более 9 тысяч студентов из 47 вузов России. Все они относятся к категории HiPo — молодых людей с высоким потенциалом к профессиональному и карьерному росту.

Генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова отметила, что компания предлагает молодым специалистам уникальные возможности: участие в разработке инновационных телеком-решений с первых дней работы и вовлеченность в ключевые бизнес-процессы. "Именно это не просто привлекает в компанию молодых специалистов, но и стимулирует их профессионально развиваться в компании", — добавила она.