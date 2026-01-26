10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 января 2026 16:14МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли
26 января 2026 13:26Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
26 января 2026 10:17Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
26 января 2026 09:5586% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
25 января 2026 15:23Нижегородские студенты могут претендовать на стипендию в 10 тысяч рублей
25 января 2026 12:20Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
25 января 2026 11:43Нижегородские студенты могут трудоустроиться через "Работу России"
25 января 2026 10:25В России ужесточили требования к автокредитам: чем это грозит нижегородцам
25 января 2026 10:01Здание бывшей компании "Линдек" в Нижнем Новгороде продают за 250 млн
Экономика

МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли

26 января 2026 16:14 Экономика
МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли

Фото: предоставлено МТС

МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов и молодых специалистов по итогам двух авторитетных рейтингов – Future Today и Changellenge. Компания укрепила позиции в национальных списках востребованных работодателей, подтвердив привлекательность для молодежи.

Согласно рейтингу Future Today, представленному 22 января, телеком вошел в двадцатку самых популярных работодателей среди студентов старших курсов 30 ведущих вузов России, заняв 16 место. Это на несколько позиций выше, чем годом ранее. При этом компания традиционно возглавила список телекоммуникационных HR-брендов.

В дополнительном рейтинге "Лучшие из лучших", составленном по итогам опроса студентов десяти наиболее востребованных факультетов страны, компания заняла 14 строчку. Также, по данным Future Today, оператор стал лидером в телеком-отрасли по привлекательности среди студентов профильных направлений.

Высокий интерес к компании со стороны молодежи подтверждает и премия Best Company Award, ежегодно проводимая агентством Changellenge. Она вновь названа лучшим работодателем в сфере телекоммуникаций. Кроме того, МТС занял 11 место в общем рейтинге 50 лучших компаний для начала карьеры, опередив ближайшего отраслевого конкурента на 26 позиций. Среди студентов IT-специальностей бренд занял девятое место.

В исследовании Changellenge приняли участие более 9 тысяч студентов из 47 вузов России. Все они относятся к категории HiPo — молодых людей с высоким потенциалом к профессиональному и карьерному росту.

Генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова отметила, что компания предлагает молодым специалистам уникальные возможности: участие в разработке инновационных телеком-решений с первых дней работы и вовлеченность в ключевые бизнес-процессы. "Именно это не просто привлекает в компанию молодых специалистов, но и стимулирует их профессионально развиваться в компании", — добавила она.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС Студенты Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных