Почти 80 спортобъектов подключены к Единому агрегатору физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области Спорт

Фото: минспорта Нижегородской области

76 нижегородских спортивных объектов подключены к региональной государственной информационной системе «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области» - https://sport.52gov.ru/.

Платформа внедрена нижегородским Центром координации проектов цифровой экономики совместно с Минспорта региона, чтобы сделать спортивные услуги доступнее для жителей. Возможности платформы позволяют нижегородцам находить нужные спортивные объекты, покупать абонементы, арендовать спортивные площадки, записываться на занятия в режиме онлайн и многое другое.

Сами спортучреждения могут использовать агрегатор как единое пространство для работы, которое позволяет вести отчетность, отслеживать посещаемость и финансовые операции, управлять расписанием и ресурсами. Это помогает существенно сократить время, затраченное на оказание услуг.

«Внедряя цифровые технологии в работу спортивных объектов, мы выходим на новый уровень развития сферы спортивных услуг и более эффективно решаем задачу по обеспечению доступности занятий спортом для самых разных категорий жителей региона. С использованием электронных систем контроля и управления доступом зафиксировано уже более 1 миллиона посещений спортивных объектов региона, каждое из которых идентифицировано автоматически – без участия человека. Всё это позволяет существенно разгрузить администраторов спортобъектов и дает им возможность сфокусироваться на качестве сервиса», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Агрегатор интегрирован с порталом «Карта жителя Нижегородской области», благодаря чему все граждане, владеющие физической «Картой жителя», могут использовать ее в качестве пропуска на спортобъект, а льготные категории нижегородцев получают дополнительную возможность – портал поможет им оставить заявку на бесплатное посещение спортивных учреждений.

«В этом году количество подключенных к программе объектов возросло на 44 единицы, и мы планируем его наращивать. Проект агрегатора может быть не только тиражирован на другие регионы страны, но и масштабирован на иные социальные сферы», – уточнил директор нижегородского Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

Напомним, что цифровизация государственного управления является одним из ключевых элементов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина. Повышение доступности спорта благодаря цифровым сервисам также отвечает задачам государственной программы «Спорт России».