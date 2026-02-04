Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 февраля 2026 19:57Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала
04 февраля 2026 09:36Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
03 февраля 2026 11:59Скульптор Щитов установит в Нижегородской области два новых памятника
02 февраля 2026 18:18НГХМ повысил цены на билеты и экскурсии с 1 февраля
02 февраля 2026 16:51"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм
02 февраля 2026 12:50График работы выставки "АРТ МИР 2026" изменился в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 08:08Арсений Гончуков: "Я уехал из страны, потому что спасался от себя"
01 февраля 2026 19:16Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы
01 февраля 2026 13:43Воспитанники реабилитационного центра посетили нижегородский дельфинарий
31 января 2026 12:32Нижегородский минкульт и НГХМ совместно поддержат креативные индустрии
Культура и отдых

Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала

04 февраля 2026 19:57 Культура и отдых
Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала

Фото: кинокомпания "Первое документальное кинотоварищество"

Прозаик из Нижнего Новгорода Елена Антипова стала героиней первой серии документального сериала "Картотека. Писатели. Сшивание страны" (18+), премьера которого состоялась 2 февраля в одном из российских онлайн-кинотеатров. Проект создан кинокомпанией "Первое документальное кинотоварищество" при поддержке Института развития интернета. Режиссёр сериала — Александр Замыслов.

Елена Антипова — член Нижегородского совета молодых литераторов при Союзе писателей России. В серии, посвящённой её творчеству, она делится любимыми местами Нижнего Новгорода и области, рассказывает о своей работе и литературном взгляде на родной регион.

"Приглашение в проект стало для меня огромной неожиданностью, но концепция серии сложилась довольно быстро. Я знала, куда я хочу отвезти съёмочную группу, какие уголки города и области покажу им... Но говорить о том, что любишь, оказалось легко", — рассказала писательница.

Съёмки прошли в сентябре 2025 года. Съёмочная группа вместе с Еленой Антиповой посетила выставку в Никольской башне Нижегородского кремля, Нижегородскую ярмарку, Стрелку, набережные Федоровского и Верхневолжскую, Сормово и другие места. Также съёмки велись в селе Катунки Чкаловского района, где жили родственники писательницы. В кадр попали виды Волги, Оки и Горьковского водохранилища. При поддержке Волго-Вятской пригородной пассажирской компании команда проекта отправилась на электричке в деревню Дорофеиха Семёновского района, чтобы снять осенний Керженец.

Фрагменты из произведений Елены Антиповой в выпуске исполняет актёр МХАТ имени М. Горького Николай Коротаев. В эпизоде также принимают участие поэт и главный редактор журнала "Новый мир" Андрей Василевский и литературный критик Анна Нуждина, родом из Сарова.

Сериал "Картотека. Писатели. Сшивание страны" состоит из восьми эпизодов. Каждый выпуск посвящён одному писателю, через которого авторы проекта предлагают зрителям взглянуть на культуру, географию и историю региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Писатель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных