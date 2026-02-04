Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала Культура и отдых

Фото: кинокомпания "Первое документальное кинотоварищество"

Прозаик из Нижнего Новгорода Елена Антипова стала героиней первой серии документального сериала "Картотека. Писатели. Сшивание страны" (18+), премьера которого состоялась 2 февраля в одном из российских онлайн-кинотеатров. Проект создан кинокомпанией "Первое документальное кинотоварищество" при поддержке Института развития интернета. Режиссёр сериала — Александр Замыслов.

Елена Антипова — член Нижегородского совета молодых литераторов при Союзе писателей России. В серии, посвящённой её творчеству, она делится любимыми местами Нижнего Новгорода и области, рассказывает о своей работе и литературном взгляде на родной регион.

"Приглашение в проект стало для меня огромной неожиданностью, но концепция серии сложилась довольно быстро. Я знала, куда я хочу отвезти съёмочную группу, какие уголки города и области покажу им... Но говорить о том, что любишь, оказалось легко", — рассказала писательница.

Съёмки прошли в сентябре 2025 года. Съёмочная группа вместе с Еленой Антиповой посетила выставку в Никольской башне Нижегородского кремля, Нижегородскую ярмарку, Стрелку, набережные Федоровского и Верхневолжскую, Сормово и другие места. Также съёмки велись в селе Катунки Чкаловского района, где жили родственники писательницы. В кадр попали виды Волги, Оки и Горьковского водохранилища. При поддержке Волго-Вятской пригородной пассажирской компании команда проекта отправилась на электричке в деревню Дорофеиха Семёновского района, чтобы снять осенний Керженец.

Фрагменты из произведений Елены Антиповой в выпуске исполняет актёр МХАТ имени М. Горького Николай Коротаев. В эпизоде также принимают участие поэт и главный редактор журнала "Новый мир" Андрей Василевский и литературный критик Анна Нуждина, родом из Сарова.

Сериал "Картотека. Писатели. Сшивание страны" состоит из восьми эпизодов. Каждый выпуск посвящён одному писателю, через которого авторы проекта предлагают зрителям взглянуть на культуру, географию и историю региона.