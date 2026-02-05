Владимир Путин дал старт Году единства народов России на марафоне "Россия — семья семей" Общество

Фото: Общество "Знание"

5 февраля в Национальном центре «Россия» состоялся федеральный просветительский марафон «Россия — семья семей» Общества «Знание». Масштабное событие проходило в Национальном центре «Россия» и объединило свыше пяти тысяч молодых людей — представителей 194 народов РФ, а также гостей из ближнего зарубежья. На марафоне президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех 89 регионов нашей страны дал старт Году единства народов России.

В своем выступлении на главной сцене глава государства отметил: «Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга — и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, — но базовые ценности являются общими».

Отдельно президент рассказал о единстве в зоне СВО: «Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: "Брат!" И это очень дорогого стоит. Это и подчёркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед».

Владимир Путин также подчеркнул, что «на протяжении столетий с Россией происходили разные события, драматические события. Но абсолютным феноменом является то, что во времена Смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит, и общей российской государственности, когда образовалась Ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить её от иностранных захватчиков, а значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории. То же самое было и в более позднее время, во времена нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах: их объединяло желание наживы, желание "оттяпать" у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным».

Год единства народов России стартовал с марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». Его открыла заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая подчеркнула, что каждый из народов России уникален и самобытен, а отличительной чертой нашего взаимодействия всегда были взаимопонимание и единство. На главной сцене марафона государственные деятели, ученые, мастера культуры и спорта, Герои России говорили с молодежью о силе единства народов нашей страны, культурном наследии, роли русского языка, а также о борьбе за правду и победах российской нации в самых разных сферах.

Среди спикеров марафона выступили выдающиеся спортсменки Дина и Арина Аверины. Открытый диалог чемпионов с молодежью был посвящен теме «Команда "Россия": спорт как символ сплоченности и единства». Один из важнейших вопросов, который обсудили участники открытого диалога, касался того, что чувствуют спортсмены, когда в их честь звучит гимн России на международных соревнованиях.

«Когда я стояла на пьедестале и понимала, какая работа проделана ради первого места, играл гимн России и поднимался наш флаг, то чувствовала гордость и большую ответственность. Очень сложно выходить на соревнование, зная, что ты должен не подвести свою страну, тренеров и всех, кто помогал добиться результата», –сказала Дина Аверина.

Насыщенная программа марафона наглядно проиллюстрировала, что нашу страну можно по праву назвать «семьей семей». Здесь дружно живут народы, объединенные общими ценностями, традициями, историей и культурой. И все они вместе, руководствуясь едиными приоритетами, строят для будущих поколений сильную, суверенную, процветающую Россию. Участниками стали более 4000 человек, представляющие 194 народа нашей страны. Благодаря телемосту церемония открытия в режиме онлайн объединила представителей всех 89 субъектов РФ.

При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне «Россия — семья семей» дали старт регистрации на крупнейшее международное молодёжное событие 2026 года — Международный фестиваль молодёжи. Также на марафоне началась регистрация на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Запущена масштабная викторина по культуре, истории и традициям народов России. Запланировано проведение шоу «Путешествие по России» с выступлениями артистов и народных коллективов из всех федеральных округов.

Обширная фестивальная программа показала молодежи всё богатство отечественной культуры.

О мужестве и силе духа русских воинов участникам марафона рассказала мультимедийная экспозиция «Герои спецоперации: подвиг единства». Подвиги участников СВО, представляющих разные народы России, проиллюстрировали истории, артефакты и личные вещи более 100 героев, привезенные с передовой.

По случаю открытия Года единства народов России во всех регионах проходят тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых. От Калининграда до Камчатки в университетах и молодежных центрах запущены хороводы дружбы в национальных костюмах. Организованы народные ярмарки и гулянья на главных площадях городов и в молодежных пространствах. В программе традиционные национальные игры, кулинарные фестивали, демонстрации национальных костюмов и выставки народного искусства. Кроме того, в регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России. Она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов СВО и их семьи.