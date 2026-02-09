Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода — видео

В центре Нижнего Новгорода произошла коммунальная авария, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
На перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых, в районе дома Ванеева 11/41, зафиксирован прорыв трубы с горячей водой.
Из‑за плотного пара на участке резко снизилась видимость, что заметно осложнило движение транспорта.
Кипяток затопил прилегающие улицы, в том числе Белинку. Пешеходам приходится идти прямо по воде. При этом очень скользко, поэтому надо идти максимально осторожно.
Специалисты уже перегораживают аварийный участок и отгоняют зевак со словами "Здесь опасно".
Водителям настоятельно рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.
