Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода — видео

В центре Нижнего Новгорода произошла коммунальная авария, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

На перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых, в районе дома Ванеева 11/41, зафиксирован прорыв трубы с горячей водой.

Из‑за плотного пара на участке резко снизилась видимость, что заметно осложнило движение транспорта.

Кипяток затопил прилегающие улицы, в том числе Белинку. Пешеходам приходится идти прямо по воде. При этом очень скользко, поэтому надо идти максимально осторожно.

Специалисты уже перегораживают аварийный участок и отгоняют зевак со словами "Здесь опасно".

Водителям настоятельно рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.