Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Обращение поступило 5 февраля 2026 года, а датой сложения мандата указано 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.
Согласно федеральному законодательству, региональный парламент обязан рассмотреть заявление депутата в течение 30 дней с момента подачи.
9 февраля Павловский горсуд вынес приговор Колыванову — он получил 4,5 года колонии за мошенничество.
Напомним, что Колыванов был избран в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году. Он представлял одномандатный избирательный округ №12, в который входят Вачский и Павловский муниципальные округа.
