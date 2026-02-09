Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Обращение поступило 5 февраля 2026 года, а датой сложения мандата указано 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно федеральному законодательству, региональный парламент обязан рассмотреть заявление депутата в течение 30 дней с момента подачи.

9 февраля Павловский горсуд вынес приговор Колыванову — он получил 4,5 года колонии за мошенничество.

Напомним, что Колыванов был избран в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году. Он представлял одномандатный избирательный округ №12, в который входят Вачский и Павловский муниципальные округа.