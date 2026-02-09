Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Политика
09 февраля 2026 18:47Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий
06 февраля 2026 17:16Эксперт-мониторинг событий с 30 января по 6 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
06 февраля 2026 15:36Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
05 февраля 2026 10:11Артем Кавинов: "Важно в первую очередь налаживать межрайонные связи"
05 февраля 2026 09:52Мария Самоделкина стала новым проректором КУПНО
04 февраля 2026 14:15Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября
03 февраля 2026 18:14В Госдуме занялись жалобами СМИ на серийные иски за фото
03 февраля 2026 12:06Кто возглавил новый департамент сельского хозяйства в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 10:37Ольгу Щетинину избрали зампредом комиссии Совфеда по креативным индустриям
02 февраля 2026 13:28Люлин: "Необходимо донести до родителей и самих подростков, что вейпы – это не модная привычка, а скрытая угроза"
Политика

Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий

09 февраля 2026 18:47 Политика
Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Обращение поступило 5 февраля 2026 года, а датой сложения мандата указано 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно федеральному законодательству, региональный парламент обязан рассмотреть заявление депутата в течение 30 дней с момента подачи.

9 февраля Павловский горсуд вынес приговор Колыванову — он получил 4,5 года колонии за мошенничество.

Напомним, что Колыванов был избран в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году. Он представлял одномандатный избирательный округ №12, в который входят Вачский и Павловский муниципальные округа.

Теги:
Депутаты Законодательное собрание Мошенничество
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных