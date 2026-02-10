Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Движение по М-12 в Ардатовском округе восстановлено после ДТП

Движение по М-12 в Ардатовском округе восстановлено после ДТП

Фото: "Яндекс Карты"

Движение по трассе М-12 "Восток" в Ардатовском округе Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Напомним, что днем 10 февраля на 407 км федеральной трассы (в сторону Казани) произошло ДТП. Из-за чего движение временно было ограничено. Для объезда был организован съезд на 395 км трассы. 

В настоящее время ограничения сняты. Проезд снова открыт. 

Сообщалось, что проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени.

