Движение по М-12 в Ардатовском округе восстановлено после ДТП Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Движение по трассе М-12 "Восток" в Ардатовском округе Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Напомним, что днем 10 февраля на 407 км федеральной трассы (в сторону Казани) произошло ДТП. Из-за чего движение временно было ограничено. Для объезда был организован съезд на 395 км трассы.

В настоящее время ограничения сняты. Проезд снова открыт.

Сообщалось, что проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени.