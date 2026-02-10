Движение по М-12 в Ардатовском округе восстановлено после ДТП

Фото:
Движение по трассе М-12 "Восток" в Ардатовском округе Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Напомним, что днем 10 февраля на 407 км федеральной трассы (в сторону Казани) произошло ДТП. Из-за чего движение временно было ограничено. Для объезда был организован съезд на 395 км трассы.
В настоящее время ограничения сняты. Проезд снова открыт.
Сообщалось, что проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени.
