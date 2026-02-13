Заседание по взаимодействию ГУФСИН с властью прошло в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

13 февраля заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу организации взаимодействия ГУФСИН России по региону с исполнительными органами и муниципальными образованиями.

В заседании приняли участие начальник ГУФСИН России по Нижегородской области Виктор Брант, министр региональной безопасности Нижегородской области Сергей Разин, представители министерств правительства региона, правоохранительных органов, а также главы округов Нижегородской области.

На заседании Виктор Брант сообщил, что в Нижегородской области расположено 11 учреждений уголовно-исполнительной системы, обладающих широкими производственными возможностями. Основной задачей центров трудовой адаптации учреждений уголовно-исполнительной системы является работа, направленная на привлечение осужденных к труду, привитие им трудовых навыков для последующей социальной адаптации в обществе. Немаловажную роль в данном вопросе играет объем заказов, размещенный органами власти и местного самоуправления в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). Наличие заказов позволят не только увеличивать заработную плату, но и проводить обучение осужденных профессиям, востребованным на рынке труда, что впоследствии отражается положительно на социальной адаптации после отбывания наказания, ведет к снижению криминогенной обстановки в регионе.

«Цель – не в получении прибыли, а в исправлении осужденных путем привлечения к труду, их обучение производственным профессиям для дальнейшего трудоустройства после освобождения и недопущения повторного совершения преступных действий с их стороны», - отметил Виктор Брант.

На заседании глав Лукояновского, Семеновского, Балахнинского и Борского округов Нижегородской области отметили за значимый вклад во взаимодействие с учреждениями УИС.

Отметим, содействие промышленному сектору уголовно-исправительной системы по размещению заказов на производство продукции для региональных и муниципальных нужд на производственных мощностях исправительных учреждений находится на особом контроле у Правительства Российской Федерации и зафиксировано в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года.