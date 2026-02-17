На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Филипенко: "Сегодня особенно важно обсуждать Народную программу вместе с экспертами и семьями"

17 февраля 2026 09:01 Общество
Филипенко: Сегодня особенно важно обсуждать Народную программу вместе с экспертами и семьями

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему «Материнство и детство в Нижегородской области: механизмы поддержки и пути к демографическому росту». 

Участие в нем приняли заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов, главный врач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ирина Гончарова, а также депутаты Городской думы Нижнего Новгорода, представители общественных организаций.

Открывая встречу, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко подчеркнул значимость общественного диалога при формировании предложений в Народную программу: «Сегодня особенно важно обсуждать Народную программу вместе с экспертами, представителями социальной сферы и самими семьями. Только так можно сформировать реальные, востребованные решения, которые помогут укрепить институт семьи и обеспечить демографическое развитие региона».

Участники обсудили демографические меры социальной поддержки семей, вопросы реализации нацпроекта «Семья», региональные выплаты, электронные сертификаты на товары для новорожденных и цифровые сервисы информирования семей, вопросы репродуктивной диспансеризации,  причины эмиграции молодежи из муниципалитетов и пути их закрепления на местах.

Заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов напомнил, что по решению губернатора Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год в регионе объявлен Пятилетием семьи.

«Это решение предполагает расширение и внедрение новых мер поддержки семей с детьми. В прошлом году введен родительский основной доход - дополнительные региональные выплаты к федеральному материнскому капиталу — в результате совокупный объём помощи при рождении каждого ребёнка составляет не менее одного миллиона рублей. Кроме того, каждая семья получает электронный сертификат в размере 20 тысяч рублей на приобретение предметов первой необходимости для новорождённого. Также увеличены пособия на содержание приёмных детей с инвалидностью и размер единовременной выплаты при усыновлении: они составляют 300 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Людмила Егорова представила комплексный подход службы занятости к сопровождению матерей, включая персонализированное карьерное консультирование, профориентацию, обучение востребованным профессиям и реализацию проекта «Женский клуб». По данным службы занятости, женщины составляют около 61% обращающихся за помощью в трудоустройстве. Среди успешных практик — трудоустройство многодетной мамы из Дзержинска в сферу социальной защиты с гибким графиком и запуск собственного дела жительницей Сарова в статусе самозанятой.

Участники встречи подчеркнули, что комплексная поддержка семей, развитие занятости женщин, укрепление института материнства и создание условий для самореализации молодежи являются ключевыми факторами демографической устойчивости и социально-экономического развития региона.

