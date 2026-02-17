Нижегородские хоровые коллективы могут подать заявки на участие в I региональном детском фестивале-конкурсе "Навстречу музыке" Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

Нижегородские хоровые и вокальные коллективы, в составе которых поют дети дошкольного возраста, могут до 25 февраля подать заявки на участие в первом региональном детском фестивале-конкурсе «Навстречу музыке». Он посвящен 80-летию основания Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами фестиваля-конкурса являются Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина и АНО «Центр поддержки культуры и искусства «Навстречу».

Проект направлен на развитие культуры вокального и хорового исполнительства, приобщение ребят к ценностям отечественной и мировой музыкально-песенной культуры, а также на сохранение и передачу лучших традиций музыкального искусства, воспитание потребности к творческому саморазвитию и поддержку талантливых коллективов и одаренных исполнителей. Кроме того, фестиваль-конкурс нацелен на повышение квалификации преподавателей и обмен педагогическим опытом.

Конкурс ориентирован на коллективы воспитанников детских дошкольных учреждений, музыкальных школ и школ искусств, а также воскресных школ с участниками в возрасте от 5 до 7 лет. Он проводится в двух номинациях – «Вокальный ансамбль» для коллективов до 10 человек и «Детский хор» для коллективов, в которых участвуют 10 и более человек.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 февраля заполнить форму заявки (https://forms.yandex.ru/u/697f7e6b068ff069c9a4250e), которая предоставление видеозаписи конкурсного выступления. С положением фестиваля-конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина, в разделе «Конкурсы»: https://capella-nn.ru.

В состав жюри конкурса входят профессиональные музыканты, преподаватели ведущих музыкальных вузов России. Председатель жюри — президент Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, профессор, российский композитор, дирижёр и педагог, народный артист Российской Федерации Эдуард Фертельмейстер.

Список участников второго этапа фестиваля-конкурса будет опубликован 28 февраля 2026 года на официальном сайте Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина. Победители и призеры в каждой номинации получат дипломы, памятные призы, также предусмотрены денежные премии.

В программе фестиваля - образовательный интенсив «Детская хоровая музыка на современном этапе» для музыкальных руководителей детских садов от лучших руководителей хоровых коллективов города и страны; серия видеороликов «Тайны и секреты хорового искусства для самых маленьких»; формирование электронной библиотеки хоровых произведений для детей; премьера спектакля Театра музыки и песка «Дом, в котором музыка жива» в рамках Дня открытых дверей Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина; мастер-классы по лепке элементов декораций для мультфильма в технике пластилиновой графики; презентация мультфильма в технике песочной анимации «Волшебник Сивухин»; а также выставочные проекты в содружестве с партнером - Русским музеем фотографии.

Центральным мероприятием I Регионального детского фестиваля-конкурса хоровых и вокальных коллективов «Навстречу музыке» станет гала-концерт юных участников и победителей, который состоится в мае 2026 года.

Проведение фестиваля-конкурса, который раскрывает новые возможности для развития юного поколения, соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».