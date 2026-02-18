На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Экономика

Нижегородцы смогут присоединиться к Форуму будущих технологий онлайн

18 февраля 2026 10:51 Экономика
Нижегородцы смогут присоединиться к Форуму будущих технологий онлайн

Фото: Фонд Росконгресс

Более 30 тематических сессий и панельных дискуссий с участием свыше 100 спикеров состоится в рамках Форума будущих технологий (18+). Форум пройдет 25 и 26 февраля в Центре международной торговли в Москве. Главной темой станет "Биоэкономика для человека". 

Ключевым событием станет пленарное заседание. Форум проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, организатором выступает Фонд Росконгресс.

Первый вице-премьер правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Форума Денис Мантуров отметил, что площадка объединяет представителей науки, бизнеса и государства для выработки практических решений и обсуждения реализации проектов.

"У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства. Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления, которые будут представлены в том числе на выставке, где и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты" — подчеркнул Мантуров.

Деловая программа разделена на четыре блока: "Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие" и "Экосистема: стратегия общества".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что в этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства — "Биоэкономика". Он отметил, что Россия входит в число мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов и располагает необходимыми компетенциями и научными заделами.

"На площадке представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста", — добавил он.

Прямые трансляции мероприятий будут доступны на официальном сайте форума — https://future-forum.tech/.

Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" направлен на создание в России инфраструктуры для использования биологического сырья и разработку уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии и при создании лекарственных препаратов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных