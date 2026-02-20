В Нижегородской области состоялась церемония открытия Корпоративной спортивной лиги Спорт

Фото: Владислав Марцев

В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия Корпоративной спортивной лиги Нижегородской области. Организаторами Корпоративной лиги выступают АНО «Центр развития корпоративного спорта» при поддержке министерства спорта Нижегородской области.

«Развитие Корпоративной спортивной лиги – одно из важных направлений нашей работы. Это проект, который объединит компании региона на площадках корпоративного спорта, командных соревнований и ярких мероприятий. Нижегородская область – один из регионов-лидеров по развитию корпоративного спорта в России. Корпоративные старты уже включены в самые массовые спортивные мероприятия региона, в рамках корпоративной лиги соревнования между командами предприятий теперь будут проходить и по отдельным видам спорта. Это отличная возможность включиться в спортивную жизнь региона», – подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Об основной концепции Лиги рассказала директор АНО «Центр развития корпоративного спорта» Екатерина Кочина. Также были представлены ключевые направления и формат проведения соревнований, которые объединят компании региона в едином спортивном и деловом пространстве.

«В рамках Корпоративной спортивной лиги Нижегородской области будут организованы соревнования с корпоративными зачетами по разным дивизионам: от любителей до PRO. В 2026 году мы планируем провести состязания по горным лыжам, волейболу, бадминтону, теннису, настольному теннису, паделу, мини-футболу, баскетболу в формате «три на три», а также брать в зачет участие корпоративных команд в массовых стартах на таких мероприятиях, как «Беги, герой!», «Гонка героев», «X-WATERS Волга» и «Лыжня России», в Зимнем фестивале ГТО и фестивале ГТО среди трудовых коллективов», – рассказала директор АНО «Центр развития корпоративного спорта» Екатерина Кочина.

На мероприятии присутствовали представители предприятий региона и руководители общественных организаций. Также в качестве почетных гостей были приглашены заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» Ольга Акимова, председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Солодкий, председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Садовникова, заместитель генерального директора регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Кирилл Темнов.

В рамках церемонии были подписаны соглашения о сотрудничестве регионального министерства спорта и АНО «Центр развития корпоративного спорта» с такими ключевыми деловыми и общественными объединениями, как Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Нижегородской области, Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Нижегородское региональное отделение «Деловой России». Также заключены партнерские соглашения с АНО «Рейтинг спорт» и АНО «Мир плавания» о включении спортивных мероприятий в рейтинг «Корпоративной лиги - 2026».

По итогам соревнований АНО «Центр развития корпоративного спорта» сформирует рейтинг команд, компаний и участников, а также годовой корпоративный рейтинг на основании количества баллов, начисленных за участие и результаты команды в каждом виде соревнований. За первое место в соревнованиях команде начисляется 30 баллов, за второе – 20 баллов, за третье – 10 баллов. Дополнительно за одного участника каждая команда получает еще по 0,1 балла, но не более 10 баллов за одно мероприятие. Среди лидеров корпоративного рейтинга по результатам годового зачета будет определен победитель, который получит переходящий кубок лидера Лиги.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.