Общество

Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата" в преддверии 23 Февраля

21 февраля 2026 17:59 Общество
Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали Отец солдата в преддверии 23 Февраля

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В нижегородском филиале фонда «Защитники Отечества» в преддверии праздника для ветеранов СВО и членов их семей было организовано торжественное мероприятие и концерт. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и председатель регионального отделения движения «Отцы России» Дмитрий Исаев вручили нижегородцам медали общественного признания «Отец солдата».

«Для меня большая честь в преддверии Дня защитника Отечества встретиться с участниками спецоперации. Низкий поклон и огромная благодарность за то, что вы встали на защиту интересов и безопасности нашей Родины! Вы – настоящий пример мужества и героизма. Особенно важно, что сегодня рядом с вами близкие люди, которые являются надежным тылом для бойцов. Именно в семье закладываются основы любви к Родине, чувства долга и справедливости. И я с гордостью вручаю медали «Отец солдата». Своим примером вы доказали: быть отцом солдата – значит, быть надежным тылом, опорой и источником силы для своего ребенка. Мы гордимся нашими бойцами, мы гордимся их семьями», - обратился к гостям мероприятия Андрей Гнеушев.

В этот день медали «Отец солдата» вручили семи нижегородцам. Их получили отцы участников специальной военной операции, которые удостоены государственных наград.

«Сегодня мы награждаем отцов, воспитавших настоящих героев. К сожалению, есть сыновья, которые отдали жизнь за Родину. И наша первоочередная задача – поддержать родителей в трудную минуту, показать, что они не одни и, конечно, сохранить память об их детях», - сказал Дмитрий Исаев.

Площадкой для проведения мероприятия стал нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества», потому что именно туда за помощью ежедневно обращаются ветераны СВО и члены их семей.

«Для команды фонда «Защитники Отечества» эти предпраздничные дни –особое время для встречи с героями, которые прошли через испытания, и с теми, кто всегда стоит рядом, – их семьями. Поздравляя ветеранов СВО и членов их семей, мы говорим: вы не забыты, вы важны, ваш подвиг помнят! Каждое поздравление – это искреннее признание, уважение и благодарность за мужество, стойкость и любовь к Родине. Наш филиал всегда открыт для ветеранов и их близких. Здесь вас всегда ждут – с теплом, с поддержкой, с готовностью помочь. И мы гордимся, что можем быть рядом», - поделилась руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Организовать мероприятие помог Нижегородский комитет семей воинов Отечества. Они участвовали в подборе творческих номеров и создании особой атмосферы на площадке мероприятия.

«Поддержка участников СВО и членов их семей – сегодня самая важная задача, и в преддверии такого праздника, как День защитника Отечества, нам хотелось по-особенному тепло поздравить защитников Отечества и их семьи. Вместе мы собрались, чтобы еще раз окружить их теплом и заботой. Для всех, кто посетил мероприятие, мы приготовили поздравительные открытки и небольшие подарки. Спасибо всем, кто разделил с нами этот вечер!» - поделилась руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

Напомним, что медаль «Отец Солдата» была учреждена 9 мая 2023 года и вручается по всей стране. За это время ей были награждены более 6 000 отцов, более тысячи медалей участники всероссийского общественного движения «Отцы России» вручили непосредственно на передовой. Медаль вручается за воспитание защитников Родины, удостоенных государственных наград, и за личный пример, когда отец и сын вместе несут службу в зоне проведения СВО.

Андрей Гнеушев Награды СВО
