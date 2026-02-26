Более 63% нижегородцев систематически занимаются спортом Спорт

Фото: минспорта Нижегородской области

24 февраля в Нижнем Новгороде состоялась итоговая коллегия министерства спорта Нижегородской области, в ходе которой были подведены результаты работы за 2025 год и озвучены планы на 2026 год.

В мероприятии приняли участие руководители подведомственных министерству спорта учреждений, работники отрасли физической культуры и спорта региона, представители профессиональных спортивных клубов и спортивной общественности.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подвел основные итоги деятельности ведомства за прошедший год, отметив количественные и качественные изменения в спортивной сфере региона.

Так, в Нижегородской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 63,6%. При этом уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, – 60,2%.

В регионе развивается 129 видов спорта (24 базовых - в 2025 году), работают 128 аккредитованных спортивных федераций, 130 учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», действуют 89 спортивных школ и 21 спортшкола олимпийского резерва.

В минувшем году нижегородские спортсмены завоевали более 4 900 медалей (из них 470 - на международных и более 4 500 - на всероссийских стартах).

«В 2025 году была проделана колоссальная командная работа, взят курс на проектную деятельность, которая во многом помогла увеличить темпы развития спортивной отрасли. Наша задача - создать такие условия для занятий спортом, чтобы как можно больше жителей региона имели возможность и желание приобщиться к активному образу жизни. Внедряя для реализации наших проектов новые эффективные инструменты, мы системно и последовательно идем к этой цели. О том, что мы в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными ведомствами взяли верный вектор работы, говорят цифры статистики, а также результаты соревнований самого высокого уровня, на которых нижегородцы достойно представляют свой регион», – подчеркнул Дмитрий Кабайло.

Особое внимание было уделено теме создания комфортных условий для занятий физкультурой и спортом для жителей муниципальных образований региона. В 2025 году в муниципальных образованиях региона установлено 10 модульных лыжных баз. По программе предоставления субсидии на приобретение автотранспорта для спортивных учреждений в 2025 году средства были выделены для семи муниципалитетов. Также в минувшем году на командирование спортсменов – воспитанников спортшкол в возрасте до 18 лет были предоставлены субсидии из областного бюджета муниципальным и городским округам Нижегородской области.

Разработан проект «НаШстадион» по предоставлению доступа на школьные спортивные объекты. Он реализуется совместно с министерством образования Нижегородской области.

В 2025 году завершено строительство Центра бокса в Городце, на 99% - возведение ледовой арены на Стрелке, строится ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

Отремонтировано здание ледовой арены в СШ «Кварц» г. Бор, а также проведен капитальный ремонт помещений в здании ледовой арены СШ «Мотор» города Заволжье. В процессе капремонта находится стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде.

Около 20 категорий нижегородцев имеют бесплатный доступ на государственные и муниципальные объекты спорта. Это участники и ветераны СВО и члены их семей, многодетные семьи, пенсионеры и др.

Запущена масштабная информационная кампания о возможности оформления налогового вычета 13% за себя и членов семьи при посещении спортивных клубов, включенных в перечень для возврата НДФЛ, также получить налоговый вычет можно за выполнение нормативов ВФСК ГТО.

В Нижегородской области создано 58 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 158 тыс. нижегородцев имеют знаки отличия ВФСК ГТО. В 2025 году было организовано более 20 крупных мероприятий, посвященных популяризации ГТО.

В 2025 году на территории региона состоялось более 1 300 официальных физкультурно-спортивных мероприятий. Среди них: международный заплыв X-Waters Volga, IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD, благотворительный полумарафон «Беги, герой!», Всероссийский День бега «Кросс нации», марафон «Нижний Новгород», первенство России по карате среди юношей и девушек 12-20 лет, Кубок России по самбо, Фиджитал игры 2025 и др.

В Нижегородской области созданы школьные спортивные лиги, разработан проект студенческой спортивной лиги среди организаций профессионального образования, ведется работа по созданию студенческих лиг.

Одна из ключевых задач министерства спорта Нижегородской области – координация корпоративного спорта в регионе. Создана единая цифровая платформа, где размещены анонсы спортивных мероприятий, информация о регистрации участников, рейтинги команд и компаний. Разработаны спортивные лиги по 11 дисциплинам в системе дивизионов от любителей до PRO. В феврале 2026 года состоялась презентация Корпоративной спортивной лиги. В 2025 году количество сотрудников нижегородских компаний, принявших участие в различных спортивных мероприятиях, возросло на 19%.

На территории региона функционируют 1 389 спортивных сооружений адаптивной физкультуры и спорта (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры), работает пять аккредитованных федераций (спорт глухих, спорт слепых, спорт ПОДА, футбол лиц с церебральным параличом, спорт ЛИН). 52 нижегородца с ОВЗ и инвалидностью выступают за сборную команду РФ по различным видам спорта. Региональный центр развития адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске – ключевая площадка для тренировок и проведения мероприятий по АФКС. Также учреждение осуществляет координацию всего адаптивного спорта в регионе.

Участники и ветераны СВО имеют бесплатный доступ в государственные и муниципальные объекты спорта по всему региону. Кроме этого, для них были предоставлены 500 годовых абонементов в фитнес-клубы. В ФОКах региона организуются мотивационные встречи ветеранов СВО с участниками программы «Герои. Нижегородская область», мастер-классы и открытые тренировки для их жен и детей участников СВО. Реализуется проект «Сила спорта СВОим», который включает в себя бесплатные часы для занятий в частных спортивных клубах региона. Проводятся спортивные соревнования с участием ветеранов СВО.

В рамках коллегии министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло обозначил основные направления работы по развитию физической культуры и спорта в регионе на 2026 год. Это продолжение реализуемых проектов, ремонт, реконструкция спортивной инфраструктуры и работа над новыми инфраструктурными проектами. Кроме этого, будут продвигаться проекты по вовлечению ветеранов СВО в спорт, по развитию корпоративного спорта, а также адаптивных и национальных видов спорта и дальнейшей цифровизации отрасли ФКС.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение руководителей и сотрудников спортивных учреждений, тренеров и спортсменов нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» и благодарственными письмами.

За достижение наилучших показателей эффективности деятельности организации сферы физической культуры и спорта Нижегородской области Почетным штандартом губернатора Нижегородской награжден ФОК «Мещерский».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.