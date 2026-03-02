Центр поддержки экспорта помог нижегородском предприятиям заключать контракты на 1,63 млрд рублей Экономика

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

55 малых и средних предприятий Нижегородской области при участии Центра поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) заключили 159 экспортных контрактов на общую сумму 1,63 млрд рублей в 2025 году. ЦПЭ Нижегородской области действует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Расширение географии поставок продукции нижегородских предприятий - ключевая задача регионального Центра поддержки экспорта. Специалисты организуют участие организаций в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят обучающие программы для действующих и потенциальных экспортёров, помогают в поиске зарубежных партнёров, обеспечивают перевод технической документации и консультируют по вопросам подготовки внешнеторговых контрактов. В 2025 году благодаря комплексной поддержке экспортные контракты заключили 55 малых и средних предприятий региона», - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородские компании поставляют за рубеж продукцию химической и фармацевтической промышленности, изделия из металла, пластмассы и стекла, строительные и смазочные материалы, продукцию деревообработки, пищевые товары, а также оборудование и комплектующие для различных отраслей промышленности.

В числе приоритетных направлений внешнеэкономического сотрудничества – страны ЕАЭС и СНГ, государства Азии. Активная работа ведётся с Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией, Азербайджаном, Индией, Турцией, Китаем.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.