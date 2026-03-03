Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Происшествия

Женщину обокрали при организации похорон сына в Уренском округе

03 марта 2026 10:52 Происшествия
Женщину обокрали при организации похорон сына в Уренском округе

В Уренском муниципальном округе полицейские вернули 75-летней местной жительнице денежные средства, похищенные во время организации похорон ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В середине февраля 2026 года пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже более 50 тысяч рублей. Как установили сотрудники полиции, накануне женщина находилась в квартире в районном поселке округа, где погиб ее сын. При себе у нее была сумка с денежными средствами в размере 50,5 тысячи рублей.

В помещении также находились родственники и знакомые погибшего. В ходе подготовки похорон женщина на некоторое время оставляла сумку без присмотра. Спустя несколько часов, возвращаясь домой на автомобиле родственницы, она обнаружила пропажу денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В тот же день в отдел полиции с явкой с повинной пришла подозреваемая — ранее неоднократно судимая 54-летняя сожительница сына заявительницы. Женщина призналась в тайном хищении 50,5 тысячи рублей и пояснила, что часть средств впоследствии передала своему сыну.

Полицейские изъяли похищенные деньги у подозреваемой и ее сына. После проведения необходимых следственных действий средства были возвращены законной владелице.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

В полиции напоминают: при совершении противоправных действий необходимо незамедлительно обращаться в дежурную часть ближайшего отдела полиции или сообщать по телефону 02 (102 — с мобильного).

