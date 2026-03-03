Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Политика

Нижегородские почтальоны могут побороться за звание лучших в России

03 марта 2026 13:43 Политика
Нижегородские почтальоны могут побороться за звание лучших в России

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Участниками всероссийского конкурса станут специалисты из населённых пунктов с численностью населения до 50 тысяч человек, имеющие опыт работы не менее года. Конкурс организован по партпроекту «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи России. 

«Земские почтальоны играют важную роль в повседневной жизни жителей деревень. Иногда они обеспечивают единственную возможность связи с «большим миром». Наш конкурс призван подчеркнуть значимость профессии почтальона и вдохновить молодых специалистов выбирать работу на селе, сохраняя преемственность традиций и укрепляя единство народа», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Координатор партпроекта «Российское село», сенатор Александр Двойных напомнил, что развитие «Почты России» и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России».

«Отделение почты для жителей отдалённых территорий зачастую — ближайший пункт получения пенсии и финансовых услуг, оплаты коммунальных платежей и доставки заказов. Одной из задач «Единой России» было добиться увеличения программы финансирования ремонта сельских почтовых отделений. На этой неделе во время отчёта Правительства в Госдуме Михаил Мишустин подтвердил выделение 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи на селе», — сказал он.

Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков отметил, что в прошлом году первый всероссийский конкурс «Земский почтальон» показал колоссальную вовлечённость граждан: люди со всей страны голосовали, чтобы поддержать своих почтальонов, отметить и поблагодарить.

«Для тружеников почты это внимание и тепло очень ценно! Поэтому мы с радостью объявляем старт второго конкурса, который становится доброй традицией», — сказал он.

В 2025 году в конкурсе приняли участие более 80 нижегородских почтальонов. 

«Почтальон на селе – это больше, чем профессия. Для пожилых людей в отдаленных уголках он становится главной связью с большой землёй: приносит не только пенсии и письма, но и лекарства, помогает оформить документы, замечает, если бабушка давно не выходила на крыльцо. Это и психолог, и социальный работник, и вестник жизни. Конкурс «Земский почтальон» для нас — ключевой инструмент поддержки сельской почты. Он не просто популяризирует профессию, а рассказывает о людях, которые в любую погоду спешат к тем, кто их ждёт. Конкурс призван подчеркнуть общественную значимость этой деятельности и выразить благодарность тем, кто обеспечивает связь и социальную поддержку на селе», – отметил региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Российское село» Игорь Тюрин.

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом, который продлится до 2 апреля, участники подадут онлайн-заявки на сайте организатора: https://земскийпочтальон.рф. Второй этап — с 3 по 24 апреля — будет включать оценку заявок региональными экспертными комиссиями и отбор финалистов.

С 4 по 25 мая 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/russianpost состоится общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон» среди заявок, отобранных региональными комиссиями.

Очный финал запланирован на 26 мая в Москве.

Напомним, в 2025 году конкурс «Земский почтальон» собрал более 3 тысяч заявок, из которых экспертное жюри выбрало 86 финалистов из 86 регионов России. На финале конкурса в Национальном центре «Россия» определили семь победителей в специальных номинациях. Лучшим «Земским почтальоном–2025» стала Зиля Романова из Республики Башкортостан. По итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие свыше 96 тысяч человек, «Народным почтальоном» признали Анну Кулешову из Ставропольского края.

Единая Россия Почта
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных