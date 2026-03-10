Тихая угроза для печени: нижегородцам напомнили об опасности гепатита С Общество

Фото: pixabay.com

Хронический вирусный гепатит С остается одним из наиболее распространенных и опасных инфекционных заболеваний, поражающих печень. Болезнь может долгое время протекать без выраженных симптомов, но при этом постепенно приводить к тяжелым последствиям – циррозу и даже злокачественным новообразованиям.

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям минздрава Нижегородской области Елена Тихомолова рассказала о причинах возникновения вирусного гепатита С, методах его диагностики и эффективных мерах профилактики.

Что такое вирусный гепатит С

Гепатит С – это инфекционное заболевание, которое в первую очередь поражает печень и нередко переходит в хроническую форму. Его вызывает РНК-вирус из семейства Flaviviridae. Он отличается устойчивостью во внешней среде: на поверхностях, загрязненных кровью, вирус может сохраняться от 16 часов до четырех дней. При этом высокая температура его быстро уничтожает – например, при кипячении вирус погибает примерно за две минуты, а при температуре 60 градусов – за полчаса.

Источником инфекции могут быть люди как с острой, так и с хронической формой заболевания, а также носители вируса. Они остаются потенциально заразными на всех стадиях болезни, включая инкубационный период и бессимптомное носительство.

Как можно заразиться

По словам Елены Тихомоловой, основными путями передачи вируса остаются контакт с зараженной кровью и половой путь. В прошлом значительную роль играло переливание крови, однако сегодня риск заражения таким способом существенно снизился благодаря обязательному обследованию доноров.

Сейчас чаще всего заражение происходит при использовании нестерильных инструментов – например, при инъекциях наркотиков, нанесении татуировок или пирсинга. Опасность может возникнуть и при посещении стоматологических кабинетов или салонов маникюра, если там нарушаются правила стерилизации инструментов. В редких случаях вирус может передаваться в семье при длительном использовании общих предметов гигиены (бритв, расчесок или зубных щеток). Возможна и передача инфекции от матери ребенку во время родов.

При этом специалист подчеркивает, что гепатит С не передается воздушно-капельным путем. Заразиться невозможно при кашле, чихании, рукопожатии или обычном бытовом общении. Для инфицирования необходим прямой контакт с кровью зараженного человека.

Как выявить гепатит С

Выявляют гепатит С с помощью лабораторных исследований. В первую очередь в крови ищут антитела к вирусу – белки, которые организм вырабатывает в ответ на заражение. Анализ рекомендуется сдавать примерно через полгода после возможного инфицирования, поскольку именно за это время формируется иммунный ответ. Если результат оказывается положительным, исследование повторяют другим методом для подтверждения диагноза.

Также применяется ПЦР-диагностика, позволяющая обнаружить сам вирус. Кроме того, пациентам назначают биохимические анализы крови, которые помогают оценить состояние печени, а при необходимости – ультразвуковое исследование, биопсию или компьютерную томографию.

При этом специфической вакцины против гепатита С пока не существует. Поэтому основными способами защиты остаются меры профилактики и соблюдение правил безопасности.

Медики рекомендуют избегать случайных половых связей и использовать средства защиты, не пользоваться чужими иглами при инъекциях, а также внимательно относиться к выбору салонов для татуировок, пирсинга или маникюра, где должна строго соблюдаться стерильность инструментов. Также важно использовать только личные предметы гигиены – бритвы, зубные щетки и маникюрные принадлежности. Женщинам, планирующим беременность, специалисты советуют заранее пройти обследование на гепатит С.

Что делать, если диагноз подтвердился

Если же заболевание все-таки выявлено, главное – не паниковать и обратиться к врачу. По словам Елены Тихомоловой, первым шагом должна стать консультация гастроэнтеролога или инфекциониста. Специалист оценит активность заболевания и определит, требуется ли начинать лечение.

Медики подчеркивают: при гепатите С особенно важно отказаться от самолечения. Болезнь может долгое время не проявляться, однако регулярный контроль состояния печени и своевременное начало противовирусной терапии позволяют значительно замедлить развитие заболевания и снизить риск серьезных осложнений.

Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации направлено на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Проект ориентирован на увеличение продолжительности жизни и предусматривает модернизацию медицинской инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, а также развитие экстренной помощи и реабилитации.