Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
115 нижегородцев приняли участие в VII форуме "Взлет. Промышленный старт"

07 марта 2026 15:56

115 школьников и студентов колледжа приняли участие в седьмом муниципальном форуме «Взлет. Промышленный старт» в Выксе. Проект организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» и регионального отделения «Движения первых» Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Проект «Взлёт. Промышленный старт» помогает школьникам лучше понять особенности современной промышленности и увидеть возможности для профессионального развития в родном муниципалитете. В Выксе ребята ознакомились с предприятиями округа, пообщались со специалистами и увидели, как организованы производственные процессы. Такой формат позволяет подрастающему поколению соотнести свои интересы с актуальными условиями рынка труда и более осознанно подойти к выбору дальнейшего образовательного и профессионального маршрута», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В муниципальном форуме в Выксе приняли участие учащиеся 8-11 классов и студенты 1 курса ГАПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского». Всего было сформировано девять команд по 10 человек. Программа прошла в два этапа: сначала участники ознакомились с промышленными предприятиями муниципалитета, а затем представили результаты своей работы в виде презентаций и видеороликов. В проектах ребята показали особенности производств, их историю и возможные карьерные траектории.

В рамках проекта участники посетили с экскурсиями производственные площадки выксунского завода «ОМК» (металлургическое предприятие), ИП Баркин Андрей Вячеславович (мебельное производство) и АО «Дробмаш» (производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства).

Презентации оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального Минпрома, администрации городского округа, регионального центра «Мой бизнес» и молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.Старт». Эксперты оценивали участников по следующим критериям: содержание и глубина раскрытия темы, структура и логика изложения, ораторское мастерство, работа в команде, качество визуального оформления, оригинальность и профориентационная составляющая.

Первое место заняла команда «Вектор взлёта» (МБОУ «Средняя школа №8»). Эта команда будет защищать свой муниципалитет в финале проекта весной 2026 года. Второе место получила команда «Железная маска» (МБОУ «Средняя школа №11»). Обе команды представляли свой опыт посещения металлургического предприятия. Третье место заняла команда «Сила механизма» (МБОУ «Средняя школа №9»), представлявшая мебельное производство.

Начальник управления по персоналу АО «Корпорация специального машиностроения» (головная компания, в структуру которой входит завод «Дробмаш») Марина Никитина отметила, что работа с молодёжью и профориентационные инициативы - важный элемент кадровой политики.

«Принципиально важно сохранять высокий уровень компетенций сотрудников, поскольку именно от людей зависит качество и надёжность техники. Проект «Взлёт. Промышленный старт» - это возможность ознакомить ребят с производствами и одновременно сформировать у них интерес к профессиональной деятельности в отрасли», — сказала она.

Программа форума включала также образовательные мероприятия. На предпринимательском треке участники посетили мастер-класс Центра молодёжных инженерных и научных компетенций. Кроме того, они ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей.

На площадке форума работала интерактивная зона «Выставка карьерных возможностей», где участники могли пообщаться с представителями предприятий муниципалитета. Они рассказали о текущих вакансиях, об условиях работы, о карьерных возможностях для молодых специалистов и мерах социальной поддержки сотрудников.

Кроме того, на выставке были представлены стенды кадрового центра «Работа России» и мобильной точки карьеры Молодежного центра карьеры Нижегородской области.

Аналогичные форумы уже прошли в Чкаловском, Навашинском, Павловском, Городецком округах, а также в Дзержинске и Арзамасе. В ближайшее время форумы пройдут в Семёновском и Балахнинском округах. Итоги всей программы будут подведены в апреле 2026 года на финале в Нижнем Новгороде.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: минпроторг Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

