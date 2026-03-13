В Нижнем Новгороде поддержали установку памятника академику Гапонову-Грехову Политика

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел первое заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в обновленном составе. Консультативный орган был сформирован решением муниципального парламента 25 февраля.

На заседании 12 марта рассмотрели пять вопросов. В частности, участники обсудили первые результаты проработки инициативы по созданию мемориала в память о погибших героях СВО. Глава города предложил 9 возможных территорий, одна из которых может быть выбрана для реализации проекта. Работа по определению площадки будет продолжена совместно с мэрией.

Члены комитета также поддержали ходатайство руководства и коллектива школы №138 Ленинского района об установке мемориальной доски в память о выпускнике Дмитрии Хрулеве, погибшем при исполнении воинского долга в зоне СВО. Планируется, что памятный знак разместят на фасаде образовательного учреждения.

Кроме того, комитет рассмотрел инициативу Института прикладной физики РАН об установке памятника академику Андрею Гапонову-Грехову. Предлагается разместить его в сквере на пересечении улиц Ульянова и Провиантской и приурочить открытие к 100-летию со дня рождения ученого в июне 2026 года. Выбор места объясняется тем, что почетный гражданин Нижнего Новгорода, Герой Социалистического Труда и дважды лауреат Государственной премии СССР Андрей Гапонов-Грехов большую часть жизни прожил в доме в этом районе. Здесь же находится основанный им Институт прикладной физики, которым он руководил на протяжении 25 лет. В 2027 году институт отметит свое 50-летие.

Также отмечалось, что ранее комитет поддержал инициативу о присвоении скверу имени ученого. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании городской Думы 25 марта.

Еще одной темой обсуждения стало предложение Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф" установить мемориальную доску на фасаде дома №1 по улице Большой Покровской. Как сообщил заместитель председателя организации Михаил Орлов, почти 90 лет — с октября 1920 года по август 2009 года — в здании бывшего Дворца труда размещались выборные органы нижегородских профсоюзов. Установку и открытие доски предложено приурочить к празднику Весны и Труда 1 мая.

"Мемориальная доска будет отражать исторический опыт деятельности профсоюзного объединения на Нижегородской земле, способствовать сохранению памяти и уважения к деятельности самой массовой общественной организации нашей страны", — отметил он.

По итогам обсуждения комитет поддержал инициативу, ее дальнейшая проработка будет продолжена.

Подводя итоги заседания, Евгений Чинцов отметил, что обновленный состав комитета уже приступил к работе. По его словам, привлечение экспертов из разных профессиональных сфер оказалось своевременным и помогает принимать более взвешенные решения по вопросам увековечения памяти.

"Инициативу ИПФ РАН об установке памятника Гапонову-Грехову участники заседания поддержали, отметив важность комплексного подхода с благоустройством прилегающей территории. По ряду других вопросов, в том числе связанных с увековечением памяти участников СВО, требуется дополнительная проработка. Главное, что Комитет строит свою работу на принципе взвешенных и ответственных решений", — заявил спикер Гордумы.

Ранее сообщалось, что скульптор Алексей Щитов сделает для Нижегородской области два новых памятника.