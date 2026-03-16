Достижение ученых НИУ Президентской академии и ННГУ отмечено профессиональным сообществом

16 марта 2026 13:08 Наука
Фото: НИУ Президентской академии

Достижение группы ученых НИУ Президентской академии и ННГУ имени Лобачевского отмечено профессиональным сообществом.

Уникальная информационная программа "ПромМашРасчёт" для оптимизации процесса металлообработки была разработана под руководством заместителя директора НИУ Президентской академии, доктора экономических наук, профессора Сергея Яшина.  

Алексей Иванов, Егор Кошелев и Сергей Ошурин создали технологию, которую уже внедрили на предприятии "Промсистема", входит в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Она задействована на полном цикле металлообработки, специализирующемся на изготовлении нестандартного оборудования по чертежам заказчика.

Информационная система "ПромМашРасчёт" позволяет:

- точно рассчитывать затраченное время и стоимость изготовления деталей методом обработки на металлорежущих станках;

- эффективно связывать конструкторско‑технологическую и коммерческую деятельность предприятия;

- работать в формате удобного веб‑приложения (многовкладочный сайт), обеспечивающего простоту и прозрачность процессов.

Разработка получила признание Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

"Признание со стороны НАПП подчеркивает практическую значимость разработки и её вклад в повышение эффективности отечественной промышленности. Это яркий пример успешного взаимодействия науки и производства, демонстрирующий потенциал исследователей Нижегородского института управления в решении актуальных задач реального сектора экономики", — сказал директор научного центра НИУ Президентской академии Евгений Егоров.
 

