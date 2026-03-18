Акция "Веди родителей в музей" стартует в Нижегородской области с 21 марта

Нижегородская область с 21 марта по 5 апреля присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей» (0+), в которой примут участие более 30 региональных музеев, театров и других учреждений. Она проводится в рамках программы «Пушкинская карта», которая действует по национальному проекту «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По условиям акции при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждения нужно показать электронный входной билет, купленный по «Пушкинской карте», и подтвердить личность, тогда можно получить два входных билета со скидкой.

Акция пройдет уже в пятый раз, и на этот раз она приурочена к школьным весенним каникулам.

В Нижнем Новгороде участие в акции принимают Русский музей фотографии, филиал Нижегородского музея-заповедника «Технический музей», все площадки Нижегородского государственного художественного музея, а также Нижегородский театр кукол. В этих учреждениях скидка будет действовать на посещение экспозиции музеев, экскурсий, спектаклей.

Кроме того, в акции принимают участие учреждения культуры в области: Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино", Ветлужский народный театр "Балаганчик", Семеновский историко-художественный музей, Мемориальный музей В.П. Чкалова, Музей природы имени С.И. Трофимова в селе Чернуха и Арзамасский историко-художественный музей, Вачский, Кстовский, Сосновский, Бутурлинский историко-краеведческие музеи, Музей истории города Заволжье и Городской музей Сарова, Музейно-выставочный комплекс имени В.Ф. Мамонтова, Павловский исторический музей, а также краеведческие музеи Тоншаева, Воротынца, Лукоянова, Шаранги, Ветлуги, Большого Мурашкина, Лыскова, Бора, Дзержинска.

Полный список учреждений опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».