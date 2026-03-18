Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Акция "Веди родителей в музей" стартует в Нижегородской области с 21 марта

18 марта 2026 17:29 Афиша
Акция Веди родителей в музей стартует в Нижегородской области с 21 марта

Нижегородская область с 21 марта по 5 апреля присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей» (0+), в которой примут участие более 30 региональных музеев, театров и других учреждений. Она проводится в рамках программы «Пушкинская карта», которая действует по национальному проекту «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По условиям акции при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждения нужно показать электронный входной билет, купленный по «Пушкинской карте», и подтвердить личность, тогда можно получить два входных билета со скидкой.

Акция пройдет уже в пятый раз, и на этот раз она приурочена к школьным весенним каникулам.

В Нижнем Новгороде участие в акции принимают Русский музей фотографии, филиал Нижегородского музея-заповедника «Технический музей», все площадки Нижегородского государственного художественного музея, а также Нижегородский театр кукол. В этих учреждениях скидка будет действовать на посещение экспозиции музеев, экскурсий, спектаклей.

Кроме того, в акции принимают участие учреждения культуры в области: Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино", Ветлужский народный театр "Балаганчик", Семеновский историко-художественный музей, Мемориальный музей В.П. Чкалова, Музей природы имени С.И. Трофимова в селе Чернуха и Арзамасский историко-художественный музей, Вачский, Кстовский, Сосновский, Бутурлинский историко-краеведческие музеи, Музей истории города Заволжье и Городской музей Сарова, Музейно-выставочный комплекс имени В.Ф. Мамонтова, Павловский исторический музей, а также краеведческие музеи Тоншаева, Воротынца, Лукоянова, Шаранги, Ветлуги, Большого Мурашкина, Лыскова, Бора, Дзержинска.

Полный список учреждений опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Пушкинская карта Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных