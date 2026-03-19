Смена поколений депутатов в Нижегородской области — тренд или случайность?

Известный нижегородский политик с 33-летним стажем, действующий депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов объявил о завершении политической карьеры. По прогнозам наблюдателей, он может стать не единственным депутатом, покидающим парламент. Руководство "Единой России" – партии конституционного большинства, ещё в конце прошлого года заявило о том, что в ходе выборов в Государственную Думу РФ IX созыва ротация депутатского корпуса предстоит серьёзная.

Чем вызвана такая тенденция? Является ли она следствием естественной смены поколений политиков или отражает трансформацию политической системы страны? Как меняется институт российского парламентаризма и чем будет отличаться депутат Госдумы IX созыва от депутата той же Думы I и II созывов — эти вопросы мы предложили обсудить экспертам.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Подробный ответ на поставленные вопросы грозит вылиться в комплексное исследование генезиса российского парламентаризма, но это не массмедийный формат, поэтому ограничимся тезисами.

Очевидно, что сегодняшняя политическая система страны отличается от того, что существовало в середине 90-х годов прошлого столетия. Тогда Россия начинала строительство своей новой государственности и политические институты, в том числе и Государственная Дума РФ, находились в состоянии флуктуации. Сегодняшний российский парламент занял четкую позицию в сложившейся политической системе, стал строго функциональным органом власти, детально регламентировав деятельность депутатского корпуса. Сегодня даже представить невозможно появление на Охотном ряду таких депутатов, как Вячеслав Марычев. За 33 года изменились не только этические и репутационные стандарты, другим стал социальный портрет депутата, изменились его полномочия и влияние, иначе работают механизмы отбора кандидатов и по-другому выстраиваются коммуникации с избирателями. Подчинившись принципам партийной дисциплины, сменив лоббизм на служение, современный депутат уже не так востребован региональной властью, он теряет принадлежность к высшим кругам региональной элиты и практически утратил статус политического субъекта.

Неполный набор представленных тезисов не следует воспринимать как оценочное суждение. Более того – это уже не тенденция, это то, что принято называть «новой нормальностью», и старожилы нижегородской, да и не только нижегородской политики это хорошо понимают и делают соответствующие выводы".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Если вести речь только о смене поколений, то это не "тренд" и не "случайность". Это закономерность. Современной Российской государственности в этом году исполняется 35 лет. Поэтому поколение, пришедшее в политику в 1990-е гг., неизбежно начинает меняться представителями нового поколени. Выборы депутатов Государственной Думы 2026 г. попадают в активную полосу этой перемены.

Другое дело, смена социального состава, групп социальных генераций, из которых могут быть рекрутированы новые российские депутаты. Институты представительной власти более восприимчивы к кадровому транзиту, чем институты исполнительной или судебной власти. Поэтому перемена социальных генераций в ходе выборов 2026 г. может быть активной. В этой части можно говорить о тенденции, - о тенденции обновления, отражающей установку президента РФ на интеграцию в систему публичной власти России ветеранов СВО. Перемена состава депутатов очередного созыва Государственной Думы будет, вероятно, объединять и возрастное обновление, и обновление социального статуса кандидата в депутаты, характера его заслуг, достижений и наград, которые всегда были одним из важных факторов привлекательности и доверия со стороны избирателей.

При том, что персональный кадровый состав кандидатов может быть самостоятельным источником политических «открытий года», ничто не отменяет значимость и функции партийных брендов на выборах. Политические партии являются основными политическими силами, которые конкурируют за депутатские мандаты. Узнаваемость партийной символики, популярность традиционных бренд-менов политических партий будет иметь не меньшее значение".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Уход Вадима Булавинова преподносится как достойное завершение карьеры ветерана - 33 года стажа, пост мэра, Госдума, ссылки на возраст и партийную линию. Но когда политик с таким бэкграундом уходит именно сейчас, в канун серьёзной ротации, анонсированной руководством партии, стоит взглянуть не только на дату рождения, но и на ту социальную оптику, через которую партия сегодня оценивает свои кадры.

Булавинова в Нижегородской области знают действительно хорошо. Наши январские замеры это подтверждают: узнаваемость за 83%, а среди активных избирателей ему доверяют 62,5%. Для политика его поколения это серьёзный актив, и было бы несправедливо объяснять его уход только возрастом или усталостью. При всём уважении к его позиции в регионе, за десятилетия публичной работы у любого политика накапливается не только послужной список, но и разнородный багаж оценок - от безусловной поддержки до устойчивой критики. Булавинов здесь не исключение, и его плюсы с минусами давно стали частью региональной политической мифологии. Но партийная машина смотрит не только на рейтинг, но и на динамику общественных настроений. С июля прошлого года доля жителей, которых не вполне устраивает качество повседневной жизни, увеличилась. И хотя большинство по-прежнему оценивают ситуацию позитивно, тренд на рост числа тех, кто видит проблемы, достаточно отчётлив. Люди 46-65 лет, составляющие ядро электората, в группе критически настроенных граждан представлены заметно.

Получается интересная развилка: человек с уникальным для региона кредитом доверия и практически стопроцентной узнаваемостью всё же не вписывается в модель ближайшей кампании. Видимо, партийные стратеги, оценивая перспективы, исходят из того, что в условиях меняющихся настроений даже тяжеловес с историей становится фигурой, требующей дополнительной защиты. Проще и эффективнее сделать ставку на тех, у кого этот багаж пока отсутствует. Выходит, что решение об уходе Булавинова продиктовано не одним лишь возрастом. Здесь сошлось несколько факторов: и объективная потребность в обновлении, и репутационные нюансы, накопившиеся за долгую карьеру, и сдвиги в общественных настроениях, которые наши замеры фиксируют достаточно явно. "Единая Россия", заявляя о серьёзной ротации, демонстрирует, что тренд на обновление депутатского корпуса становится общефедеральным приоритетом.

А если позволите лёгкую ностальгию - уходит эпоха. Не в том смысле, что политика стала хуже или лучше, а в том, что 33 года - это действительно срок. Срок, за который человек успевает стать не просто мэром или депутатом, а частью городского ландшафта, вроде Кремля или Чкаловской лестницы. И когда такая фигура уходит, всегда возникает ощущение, что закончился не просто очередной созыв, а целый том нижегородской политической летописи. Но летопись, как известно, пишется дальше. Новыми людьми, новыми лицами и, хочется верить, новыми смыслами. А Вадиму Булавинову спасибо за работу. Она была разной, но она точно была".

Андрей Чугунов, журналист:

"Депутатская карьера Вадима Булавинова может служить пособием по изменению принципов формирования депутатского корпуса Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Первый поход в Госдуму у него был в начале 1990-х годов, когда важна была не столько политическая принадлежность кандидата, сколько его узнаваемость. Телевизионный ролик "Союза Весна" с мемом "детям — мороженое, женщинам — цветы" старожилы хорошо помнят. А в 1995 году Булавинов стал генсеком всероссийского движения избирателей "Союз Весна", явно с желанием стать одной из парламентских партий, но…

В 1997 году он участвовал в выборах губернатора Нижегородской области и занял третье место. Однако отставание от лидеров — Ивана Склярова и Геннадия Ходырева — было значительным. Это, плюс опыт первого созыва Госдумы, сподвигло его на продолжение депутатской деятельности.

Следующий "заход"в Охотный ряд, уже представителем "Единой России", был, как представляется, почетной ссылкой с поста мэра Нижнего Новгорода. На родине Вадиму Евгеньевичу при губернаторе Шанцеве уже ничего "не светило". Но полученный политический опыт позволил ему трижды (sic!) становиться депутатом. Правда, за это время он стал фигурантом нескольких скандальных историй. Но кто в России безгрешен?

Почему сейчас предпенсионер Вадим Булавинов решил отказаться от дальнейшей политической деятельности, вполне понятно. Политики из 90-х, когда в большей степени важна была харизма, нынче не в моде. Тем более что снизу поджимают молодые кадры, особенно с опытом, которого у нынешних пред- и уже пенсионеров просто не могло быть.

Понять, что пора уходить — хорошее качество для политика. Даже для не очень-то и востребованного".

Сергей Кочеров, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде:

"Я думаю, что заявление Вадима Булавинова, да еще в контексте возможного отказа от переизбрания в Госдуму со стороны других действующих депутатов от Нижегородской области, следует рассматривать как проявление не одной, а нескольких тенденций. С одной стороны, с учетом изменения ситуации в стране и в мире, существует запрос на обновление депутатского корпуса, смены поколений, притока "свежей крови". С другой стороны, особенно по сравнению с парламентариями I-го и II-го созыва Госдумы, заметно изменились требования к депутатам последних созывов, особенно из "Единой России". Никто из них не может вести себя как "вольный стрелок", способный выступить со своей законодательной инициативой, не согласованной с руководством фракции, или пропустить заседание из опасения участвовать в принятии закона, который вызывает раздражение у его избирателей на местах.

Сегодня каждый "единоросс" в Думе должен быть, прежде всего, "солдатом партии" голосующим за предлагаемые ею законопроекты и пропагандирующим необходимость принимаемых "в верхах" решений в массах. Здесь дисциплина и послушание важнее личной инициативы и обаяния. Полагаю, что именно такой политикой в отборе кадров будут руководствоваться региональные организации "Единой России" при проведении весенних праймериз. И некоторые "старожилы" в Думе уже всё правильно поняли и приняли решение, что пришло время освободить дорогу молодым".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

