Трое мужчин провалились под лед в районе Чкаловской лестницы

Трое мужчин провалились под лед на Волге в районе Чкаловской лестницы, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сигнал о происшествии поступил в 16:05 19 марта. Аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода подоспел вовремя, так что никто не погиб. Всех троих доставили на берег. Их осматривают медики.
В МЧС напомнили, что лед на водоемах Нижегородской области уже непрочный, поэтому выходить на него опасно.
Ранее сообщалось, что глава Городца Александр Мудров осудил рыбаков, которые выходят на тающий лед.
