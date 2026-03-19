Сотрудники ЗСНО награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Политика

19 марта в Нижнем Новгороде в Усадьбе Рукавишниковых прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награды вручил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Соответствующий Указ о присвоении государственных наград был подписан Президентом Владимиром Путиным в феврале 2026 года. Максим Ребров и Владимир Беспалов отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Всего в этот день высокие государственные награды получили 37 нижегородцев.

«Расцениваю эту высокую награду не только как личное признание, а как результат работы всей нашей большой команды Законодательного Собрания. Такое признание стимулирует работать еще лучше, потому что теперь и ответственность еще выше. Среди награжденных люди, чей труд – это серьезный вклад в развитие не только Нижегородской области, но и всей страны», – сказал депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.

«Для каждого награждённого эта медаль – огромный кредит доверия. Когда твой труд получает такую высокую оценку, это мотивирует, заставляет двигаться дальше, работать ещё усерднее. Очень ценно осознавать, что мои старания находят отклик не только у коллег и жителей региона, ради которых мы работаем, но и на таком высоком уровне», – поделился председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Справка:

Владимир Беспалов возглавляет комитет Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК с начала 7 созыва. По его инициативе в Нижегородской области приняты социально значимые законы: восстановлены права на ремонт жилья для детей-сирот старше 23 лет, а также введено круглосуточное дежурство на время отопительного сезона – это упростило жителям возможность сообщить о проблемах с теплом.

Депутат лично контролирует качество выполнения ремонта внутридомового имущества, замену лифтов, проводит депутатские слушания по благоустройству и добивается изменений в региональное законодательство, чтобы в городах и поселках было чище.

Кроме того, Владимир Беспалов является председателем регионального общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя», который под его руководством вошел в число 10 лучших среди регионов России.

На своем избирательном округе (Городецкий округ, Чкаловск и Сокольский) Владимир Викторович проводит личные приемы ежемесячно: положительно решено 94% обращений. С начала СВО активно помогает военнослужащим и их семьям.

Как руководитель аппарата парламента Максим Ребров активно внедряет инструменты бережливого управления в рабочие процессы, сумев объединить коллектив вокруг общих задач. По его инициативе с 2021 года каждый сотрудник аппарата прошел обучение и получил возможность индивидуально развивать личные компетенции. Сегодня в парламенте реализовано более 20 бережливых проектов. Законодательное Собрание Нижегородской области первым среди региональных парламентов России получило статус «Образец федерального уровня» по внедрению инструментов бережливого управления.

Под руководством Максима Реброва значительно укреплено межпарламентское взаимодействие между законодательными органами государственной власти субъектов ПФО, разработаны и внедрены новые формы работы. По инициативе депутата был организован первый форум структурных подразделений аппаратов парламентов, позднее ставший ежегодным.

Также за время работы в Законодательном Собрании Максим Ребров выстроил системное сотрудничество регионального парламента с нижегородскими вузами. Студенты и школьники региона активно вовлечены в конкурсы «Я – законодатель», «Творчество против коррупции» и другие просветительские проекты.

На округе в Нижегородском районе он ежемесячно проводит приемы граждан. Положительно решен 91% обращений. Также Максим Ребров системно занимается поддержкой военнослужащих.

Кроме того, Максим Ребров является председателем физкультурно-спортивного клуба «Парламент», который объединяет всех представителей законодательных органов власти Нижегородской области.