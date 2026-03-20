Заключительный муниципальный форум "Взлет. Промышленный старт" прошел в Балахне Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Около 100 школьников приняли участие в девятом муниципальном форуме «Взлет. Промышленный старт». Завершающий форум цикла прошел в Балахне.

Проект реализуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» и регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Форум в Балахне подводит итог выездной части проекта «Взлёт. Промышленный старт» и предшествует финальному мероприятию в Нижнем Новгороде. За шесть месяцев к программе присоединились девять муниципалитетов, более 1 000 школьников и студентов. Участники познакомились с работой более 70 предприятий разных отраслей. Самые сильные команды каждого округа представят свои проекты в финале», – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее форумы прошли также в Чкаловске, Арзамасе, Навашине, Дзержинске, Выксе, Павлове, Городце и Семенове. Финал программы запланирован на апрель.

В муниципальном форуме в Балахне приняли участие школьники 8-11 классов и студенты колледжей. Всего было сформировано 14 команд по 7-8 человек. Программа проходила в два этапа: сначала участники ознакомились с работой промышленных предприятиями муниципалитета, а затем представили свое видение компаний в виде презентаций и видеороликов. В проектах ребята показали особенности производств, их историю и возможные карьерные траектории.

«В Балахнинском округе мы последовательно выстраиваем систему профориентации – работаем со школьниками и родителями, развиваем профильное обучение, взаимодействуем с предприятиями, в том числе по вопросам целевого обучения. Проект «Взлёт. Промышленный старт» органично дополняет эту работу: ребята знакомятся с предприятиями округа, пробуют себя в проектной деятельности и по-новому смотрят на современные производства. Такой формат помогает школьникам лучше понять свои интересы и осознанно подойти к выбору будущей профессии», – подчеркнула заместитель главы администрации Балахнинского округа Анна Табакова.

Участники проекта посетили с экскурсиями производственные площадки АО «Волга» (производство картона, бумаги для упаковки и печати), ООО «Узола» (изготовление производственного электротехнического оборудования), ООО «Балахнинская картонная фабрика» (производство картона разных видов), ООО «НПО «Агростройсервис» (строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Картонснаб» (производство гофрированной бумаги и картона), ООО «Судостроительная верфь «РПР» (строительство и обслуживание малотоннажных и маломерных судов), АО «Балахнинское стекло» (производство стеклянных изделий – бутылки, кружки различной формы), ООО «Питэко» (производство готовых пищевых продуктов и блюд), ООО «ЦНТ-Спектр» (производство трубопроводной арматуры), Балахнинское межрайонное лесничество, ООО ПКФ «Луидор» (производство автобусов и троллейбусов), Энергетический комплекс НиГРЭС АО «Волга» (производство электроэнергии), ООО «НПО «Агростройсервис» (строительство жилых и нежилых зданий).

Презентации оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального Минпрома, администрации муниципального округа, регионального центра «Мой бизнес» и молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.Старт». Эксперты оценивали участников по следующим критериям: содержание и глубина раскрытия темы, структура и логика изложения, ораторское мастерство, работа в команде, качество визуального оформления, оригинальность и профориентационная составляющая.

Первое место заняла команда «Новое поколение» (Балахнинский филиал ННГУ), которая представляла предприятие ООО НПО «Агростройсервис». Эта команда будет защищать свой муниципалитет в финале проекта. Второе место разделили две команды: «Крылья 17» (МБОУ «СОШ №17») – предприятие ООО «ЦНТ-Спектр» и команда «Шаг в будущее» (МБОУ «СОШ №11» – организация АО «Волга». Третье место разделили команды «Бумажный мир» (МБОУ «СОШ №12») – организация АО «Волга» и команда «Единство» (МБОУ «Липовская ООШ», МБОУ «Коневская ООШ», МБОУ «Истоминская ООШ») – организация ООО ПКФ «Луидор». Приз зрительских симпатий получила команда «Семерка лидеров» (МБОУ «СОШ №3») – предприятие ООО «Узола».

Программа форума включала также образовательные мероприятия. На предпринимательском треке ребята ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей. Кроме того, на мастер-классе «Как выстроить свой карьерный трек?» участники познакомились с возможностями Молодежного центра карьеры Нижегородской области.

На площадке форума также работала интерактивная зона «Выставка карьерных возможностей», где участники могли пообщаться с представителями предприятий муниципалитета: АО «Волга», ООО «Узола», ООО «Балахнинская картонная фабрика», ООО «НПО «Агростройсервис», ООО «Картонснаб», ООО Судостроительная верфь «РПР», АО «Балахнинское стекло», ООО ПКФ «Луидор». Работодатели рассказали о текущих вакансиях, условиях работы, карьерных возможностях для молодых специалистов и мерах социальной поддержки сотрудников.

Кроме того, на выставке были представлены стенды регионального центра «Мой бизнес», кадрового центра «Работа России», мобильной точки карьеры Молодежного центра карьеры Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».