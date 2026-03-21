Нижегородские практики по улучшению инвестклимата представили в Москве Экономика

Фото: Дмитрий Проскурин

Региональная управленческая команда Нижегородской области приняла участие в новом этапе обучения по федеральной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Программа реализуется Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) совместно с министерством экономического развития РФ.

В состав команды Нижегородской области вошли заместитель министра имущественных и земельных отношений Владимир Еременко, заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Ирина Аверина, заместитель главы Дзержинска Александр Кононов, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Антон Гаранин, председатель НРО НОО «Деловая Россия» Павел Солодкий, заместитель директора «Нижновэнерго» Юрий Шевяков, а также представители иных исполнительных органов, местного самоуправления и институтов развития региона, взаимодействующие с инвесторами.

На панельной сессии, организованной Агентством стратегических инициатив, Антон Гаранин представил лучшие практики региона по улучшению инвестиционного климата.

Представители команды региона рассказали о системной работе по внедрению цифровых сервисов для инвесторов. В Нижегородской области ведется оптимизация всего инвестиционно-строительного цикла – от подбора земельного участка и внесения изменений в градостроительные документы до ввода объекта в эксплуатацию. Проделанные шаги по цифровизации уже позволили снизить сроки оказания подобных услуг инвесторам на 30%.

Новый этап работы предполагает дальнейшее сокращение процедур с акцентом на устранении оставшихся административных барьеров, синхронизации межведомственных процессов и расширении возможностей цифровых сервисов. Так, с февраля 2026 года в личных кабинетах Государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) доступна услуга «Получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». Как отметили в Корпорации развития Нижегородской области, это первый этап полной цифровизации процесса внесения изменений в градостроительные документы, позволяющего повысить прозрачность процедур и сократить сроки их прохождения.

«Основные задачи, которые стоят перед инвестблоком Нижегородской области в регионе, – это не только сокращение сроков, но и качественное сопровождение проектов, координация крупных инициатив, направленных на развитие региона, а также вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот и привлечение инвестиций для их восстановления. Это именно то, над чем мы сейчас активно работаем», - подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.

Раздел об инвестиционных проектах в сфере ОКН запущен на инвестпортале Нижегородской области: https://nn-invest.ru/support/okn/. В разделе доступна «Витрина проектов ОКН», с помощью которой пользователи могут ознакомиться с перечнем объектов, доступных для инвестирования и последующей коммерциализации.

Особое внимание в регионе также уделяется развитию преференциальных территорий. Так, в ноябре 2025 года Правительство РФ одобрило расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» путем включения в ее состав территории в городе Бор общей площадью 117,7 га. Таким образом, общая площадь ОЭЗ достигла 842,4 га.

В Володарском округе запланировано строительство первого в регионе государственного индустриального парка, обеспеченного всей необходимой для инвесторов инфраструктурой.

«Инвестиционная команда Нижегородской области ведет проактивную инвестиционную политику, направленную не только на привлечение новых инвесторов, но и на создание условий для устойчивого развития уже функционирующих предприятий. Эта работа включает в себя как административные, так и инфраструктурные решения. Мы всегда готовы поделиться лучшими практиками с коллегами из других регионов, ведь формирование комфортного инвестиционного климата в каждом отдельном регионе – это вклад в развитие всей страны», – сказал Антон Гаранин.

Напомним, что Нижегородская область занимает второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). С 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Корпорация развития Нижегородской области создана в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация в формате «одного окна» содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Для получения консультаций инвесторы могут обратиться в Корпорацию развития Нижегородской области через инвестпортал, чат-бот, форму «обратной связи» или по номерам в разделе «Контакты».