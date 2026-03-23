Увеличили бюджет и утвердили льготы: подробности с заседания нижегородской Думы Политика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 марта приняли ряд решений, касающихся бюджета, социальной поддержки и городской среды. Основное внимание уделили перераспределению средств, обеспечению жильем детей-сирот и развитию инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов стала корректировка бюджета на 2026 год. Доходы и расходы увеличены на 2,075 млрд рублей, также перераспределено 664 млн рублей, сэкономленных, в том числе, на обслуживании муниципального долга.

Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, изменения связаны с ростом собственных доходов города, поступлением межбюджетных трансфертов и перераспределением средств.

Значительная часть дополнительных ресурсов будет направлена на развитие городской инфраструктуры. Так, 1,122 млрд рублей предусмотрено на создание террасного парка в Почаинском овраге. Еще 682 млн рублей направят на реконструкцию переулка Плотничного и улицы Ильинской, 500 млн рублей — на ремонт и содержание дорог, 143 млн рублей — на внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем.

Кроме того, в бюджете заложены средства на ряд социальных и инфраструктурных направлений: 40 млн рублей — на субсидию МП "Нижегородское метро", 37 млн рублей — на физическую охрану детских садов, 23,1 млн рублей — на выплаты при расселении граждан, 20,6 млн рублей — на продолжение работ по продлению метро и 18 млн рублей — на капитальный ремонт Центральной детской библиотеки имени Рыжакова.

После корректировки параметры бюджета составят: доходы — 78,743 млрд рублей, расходы — 81,791 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что дополнительные средства направляются на приоритетные для города направления — дороги, благоустройство, развитие метро и расселение аварийного жилья.

"Такую корректировку мы, депутаты, всегда приветствуем, поскольку она направлена на развитие города и решение насущных для жителей вопросов", - сказал спикер муниципального парламента.

Отдельный блок вопросов был посвящен социальной поддержке. Депутаты одобрили передачу в муниципальную собственность девяти квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье находится в новом доме на улице 2-я Дорожная в поселке Новинки и после завершения юридических процедур будет распределено между получателями.

Также единогласно принято решение расширить список школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание. В него включили детей, чьи родители проходят службу в мобилизационном резерве "Барс-НН".

Комментируя эти решения, Евгений Чинцов подчеркнул, что обеспечение жильем детей-сирот остается одной из приоритетных задач. Он отметил, что, несмотря на относительно небольшое количество квартир, работа ведется системно: в прошлом году город получил 198 квартир для этой категории. Также он обратил внимание на важность поддержки семей резервистов, выполняющих задачи по обеспечению безопасности.

На минувшем заседании депутаты Думы также утвердили новые наименования городских объектов. Так, сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской получил имя академика Андрея Гапонова-Грехова — основателя Института прикладной физики и почетного гражданина Нижнего Новгорода.

А новой улице в Приокском районе, расположенной между деревней Ольгино и поселком Луч, присвоено имя Героя Советского Союза Арсения Ворожейкина.

Как отметил председатель Думы, присвоение имен выдающихся соотечественников новым городским объектам является важным элементом сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

"Предложения были предварительно рассмотрены и поддержаны членами Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Андрей Гапонов-Грехов — гордость нижегородской науки, а Арсений Ворожейкин – защитник Отечества. Уверен, что, жители и гости Нижнего Новгорода будут чаще вспоминать о людях, чьи заслуги прославили нашу страну и наш город", – заявил Евгений Чинцов.

Кроме того, в деревне Ржавка появятся улицы Тисовая, Террасная и Панорамная, а одному из садоводческих товариществ в Кстове будет присвоено наименование "Нижегородец".