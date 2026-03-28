Человеку нужен человек: как в интернатах восстанавливают родственные связи Общество

Иногда человеку нужно совсем немного: чтобы его вспомнили, чтобы позвонили, приехали, сели рядом... Для жителей психоневрологических интернатов такие простые вещи часто оказываются недостижимыми. Потерянные связи с родными обрывают не только прошлое, но и возможность жить вне системы. Но даже спустя десятки лет разлуки эти связи иногда удается восстановить. Каким образом – выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

Когда ищут не просто родственников

В Арзамасском доме социального обслуживания для детей "Маяк" живут 87 человек – дети и молодые взрослые с тяжелыми нарушениями развития. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. И вот там начали делать то, на что обычно у сотрудников подобных учреждений часто не хватает времени, – искать родных.

Евгения Габова, директор "Маяка"

Идея системно искать родственников воспитанников возникла у директора учреждения Евгении Габовой во время обучения в Институте советников по социальным изменениям проекта Народного фронта "Регион заботы".

В "Маяке" благодаря проекту 39 семей возобновили общение с детьми, пятеро воспитанников вернулись в кровные семьи, еще четверо – в приемные. Позже этот опыт начали применять и в других подобных учреждениях.

"Каждый человек при рождении испытывает потребность в значимом взрослом. Эта потребность в привязанности появилась у человечества в процессе эволюции, поэтому каждому ребенку очень важна семья. Когда этой привязанности нет, то у ребенка начинает зашкаливать гормон стресса, который блокирует его развитие. Дети в интернатах часто в 20 лет выглядят на два года. Мы ищем для детей тех самых значимых взрослых – кровных родственников или приемные семьи", – объяснила Евгения Габова.

Антонина Говоркова, специалист "Маяка"

Поиском родственников в "Маяке" занимается специалист Антонина Говоркова. Она изучает личные дела воспитанников, ищет людей через соцсети и ведомства, связывается с близкими и приглашает их в интернат. За время работы ей удалось найти родных для 57 воспитанников. К 24 стали приезжать родственники. Четыре воспитанника вернулись в родные семьи, один ушел под возмездную опеку, у четверых появились персональные няни, а шесть детей стали выезжать с ночевкой в гости домой к родственникам или значимым взрослым.

Самое сложное – первая встреча

Найти человека – только половина дела. Многие семьи не готовы сразу вернуться к общению. Кто-то боится, кто-то чувствует вину, кто-то просто не знает, с чего начать.

Даже если встреча происходит, она редко бывает простой. Родственники не понимают, как говорить с ребенком, которого не видели годами. Особенно если он не разговаривает или замыкается в себе.

Чтобы помочь, в "Маяке" оборудовали семейную гостиную – пространство, где можно побыть вместе без посторонних. Там же родственников учат выстраивать контакт.

Кирилл, который снова стал внуком

История Кирилла – одна из тех, где все могло сложиться иначе. Он оказался в интернате не из-за отказа родителей: в доме сломался котел, и жить там стало невозможно. Ребенка изъяли, и несколько лет он провел в учреждении.

Кирилл с бабушкой

Когда сотрудники нашли его бабушку Галину Борисовну, она согласилась восстановить связь. С помощью специалистов ей помогли переехать в Арзамас, найти жилье и работу. Сначала Кирилл приходил к ней только днем, потом начал оставаться дольше. Со временем он перестал хотеть возвращаться в интернат.

Бабушка уволилась, чтобы быть рядом с ним. Теперь они живут вместе.

Никита, который заговорил

Иногда возвращение начинается с одного звонка. Никита попал в интернат после того, как его мать Марина оказалась в заключении (она защищала себя и сына от домашнего насилия).

Никита с мамой

Их первая встреча состоялась по видеосвязи. Именно тогда сотрудники впервые услышали, как Никита говорит – раньше его считали неговорящим.

После освобождения Марине помогли с жильем в Арзамасе. Сейчас Никита живет с ней, пока в формате длительного отпуска. Они вместе привыкают к обычной жизни.

Семья, которая появляется заново

Не всегда удается вернуть ребенка к кровным родственникам. В таком случае ищут приемные семьи. Иногда ими становятся сотрудники интерната.

Так, помощник воспитателя Ирина оформила опеку над 16-летним Никитой, который всю жизнь провел в учреждениях. Позже в семье появился еще один подросток – Рома.

Теперь они живут вместе, ведут хозяйство, ухаживают за собакой. Ирина ушла с работы, чтобы заниматься детьми.

Новые связи внутри системы

Бывает, что важные отношения возникают и без поиска родственников. Сотрудница Надежда подружилась с 22-летней Наташей. Они вместе гуляют, ездят в город, ходят в парикмахерскую.

Наташа бывала у нее в гостях, знакомилась с домашними животными, проводила время вне интерната. Для нее это новый опыт.

Когда семья находится спустя годы

Опыт "Маяка" вдохновил руководителей интернатов для взрослых. По инициативе главы Кузьмиярского психоневрологического интерната Михаила Петухова и директора Ветлужского психоневрологического интерната Алексея Грибанова реализуется проект "Путь в родную гавань". Он также предполагает поиск родственников для проживающих в ПНИ. В интернатах назначены сотрудники, которые занимаются поиском родственников для подопечных. Уже есть первые успехи.

В Кузьмиярском психоневрологическом интернате нашли родственников 73-летнего Алексея Федоровича, который больше 20 лет считал их умершими. В 2025 году он встретился с семьей на даче. Общение продолжается по сей день.

Другой подопечный, Николай, сам попросил найти родителей. Сотрудники нашли его отца в Дзержинске. Сейчас они общаются и рассматривают возможность жить ближе друг к другу.

В Ветлужском интернате родственники иногда находят своих близких сами. Так племянница одного из жителей увидела его фотографию в соцсетях и связалась с учреждением.

Есть и случаи, когда удается воссоединить родных, потерявших друг друга еще в детстве.

Не всегда нужно забирать домой...

... иногда достаточно просто вернуть человека в чью-то жизнь. Жительница интерната Людмила Викторовна попросила найти дочь. Ее нашли через соцсети. Сначала общение проходило с участием психолога, затем стало регулярным. При этом с другими родственниками она решила не восстанавливать связь.

Когда у человека появляется кто-то

Такие истории раньше были редкостью. Сейчас они постепенно становятся частью системной работы. Да, поиск родственников – это долго и сложно, но он меняет жизнь людей в интернатах. У них появляется возможность общаться, ездить в гости, отмечать праздники вне учреждения. И главное – появляется человек, для которого они не просто подопечные.

Фотографии предоставлены пресс-службой проекта Народного фронта "Регион заботы".