Человеку нужен человек: как в интернатах восстанавливают родственные связи

Иногда человеку нужно совсем немного: чтобы его вспомнили, чтобы позвонили, приехали, сели рядом... Для жителей психоневрологических интернатов такие простые вещи часто оказываются недостижимыми. Потерянные связи с родными обрывают не только прошлое, но и возможность жить вне системы. Но даже спустя десятки лет разлуки эти связи иногда удается восстановить. Каким образом – выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
В Арзамасском доме социального обслуживания для детей "Маяк" живут 87 человек – дети и молодые взрослые с тяжелыми нарушениями развития. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. И вот там начали делать то, на что обычно у сотрудников подобных учреждений часто не хватает времени, – искать родных.
Евгения Габова, директор "Маяка"
Идея системно искать родственников воспитанников возникла у директора учреждения Евгении Габовой во время обучения в Институте советников по социальным изменениям проекта Народного фронта "Регион заботы".
В "Маяке" благодаря проекту 39 семей возобновили общение с детьми, пятеро воспитанников вернулись в кровные семьи, еще четверо – в приемные. Позже этот опыт начали применять и в других подобных учреждениях.
"Каждый человек при рождении испытывает потребность в значимом взрослом. Эта потребность в привязанности появилась у человечества в процессе эволюции, поэтому каждому ребенку очень важна семья. Когда этой привязанности нет, то у ребенка начинает зашкаливать гормон стресса, который блокирует его развитие. Дети в интернатах часто в 20 лет выглядят на два года. Мы ищем для детей тех самых значимых взрослых – кровных родственников или приемные семьи", – объяснила Евгения Габова.
Антонина Говоркова, специалист "Маяка"
Поиском родственников в "Маяке" занимается специалист Антонина Говоркова. Она изучает личные дела воспитанников, ищет людей через соцсети и ведомства, связывается с близкими и приглашает их в интернат. За время работы ей удалось найти родных для 57 воспитанников. К 24 стали приезжать родственники. Четыре воспитанника вернулись в родные семьи, один ушел под возмездную опеку, у четверых появились персональные няни, а шесть детей стали выезжать с ночевкой в гости домой к родственникам или значимым взрослым.
Найти человека – только половина дела. Многие семьи не готовы сразу вернуться к общению. Кто-то боится, кто-то чувствует вину, кто-то просто не знает, с чего начать.
Даже если встреча происходит, она редко бывает простой. Родственники не понимают, как говорить с ребенком, которого не видели годами. Особенно если он не разговаривает или замыкается в себе.
Чтобы помочь, в "Маяке" оборудовали семейную гостиную – пространство, где можно побыть вместе без посторонних. Там же родственников учат выстраивать контакт.
История Кирилла – одна из тех, где все могло сложиться иначе. Он оказался в интернате не из-за отказа родителей: в доме сломался котел, и жить там стало невозможно. Ребенка изъяли, и несколько лет он провел в учреждении.
Кирилл с бабушкой
Когда сотрудники нашли его бабушку Галину Борисовну, она согласилась восстановить связь. С помощью специалистов ей помогли переехать в Арзамас, найти жилье и работу. Сначала Кирилл приходил к ней только днем, потом начал оставаться дольше. Со временем он перестал хотеть возвращаться в интернат.
Бабушка уволилась, чтобы быть рядом с ним. Теперь они живут вместе.
Иногда возвращение начинается с одного звонка. Никита попал в интернат после того, как его мать Марина оказалась в заключении (она защищала себя и сына от домашнего насилия).
Никита с мамой
Их первая встреча состоялась по видеосвязи. Именно тогда сотрудники впервые услышали, как Никита говорит – раньше его считали неговорящим.
После освобождения Марине помогли с жильем в Арзамасе. Сейчас Никита живет с ней, пока в формате длительного отпуска. Они вместе привыкают к обычной жизни.
Не всегда удается вернуть ребенка к кровным родственникам. В таком случае ищут приемные семьи. Иногда ими становятся сотрудники интерната.
Так, помощник воспитателя Ирина оформила опеку над 16-летним Никитой, который всю жизнь провел в учреждениях. Позже в семье появился еще один подросток – Рома.
Теперь они живут вместе, ведут хозяйство, ухаживают за собакой. Ирина ушла с работы, чтобы заниматься детьми.
Бывает, что важные отношения возникают и без поиска родственников. Сотрудница Надежда подружилась с 22-летней Наташей. Они вместе гуляют, ездят в город, ходят в парикмахерскую.
Наташа бывала у нее в гостях, знакомилась с домашними животными, проводила время вне интерната. Для нее это новый опыт.
Опыт "Маяка" вдохновил руководителей интернатов для взрослых. По инициативе главы Кузьмиярского психоневрологического интерната Михаила Петухова и директора Ветлужского психоневрологического интерната Алексея Грибанова реализуется проект "Путь в родную гавань". Он также предполагает поиск родственников для проживающих в ПНИ. В интернатах назначены сотрудники, которые занимаются поиском родственников для подопечных. Уже есть первые успехи.
В Кузьмиярском психоневрологическом интернате нашли родственников 73-летнего Алексея Федоровича, который больше 20 лет считал их умершими. В 2025 году он встретился с семьей на даче. Общение продолжается по сей день.
Другой подопечный, Николай, сам попросил найти родителей. Сотрудники нашли его отца в Дзержинске. Сейчас они общаются и рассматривают возможность жить ближе друг к другу.
В Ветлужском интернате родственники иногда находят своих близких сами. Так племянница одного из жителей увидела его фотографию в соцсетях и связалась с учреждением.
Есть и случаи, когда удается воссоединить родных, потерявших друг друга еще в детстве.
... иногда достаточно просто вернуть человека в чью-то жизнь. Жительница интерната Людмила Викторовна попросила найти дочь. Ее нашли через соцсети. Сначала общение проходило с участием психолога, затем стало регулярным. При этом с другими родственниками она решила не восстанавливать связь.
Такие истории раньше были редкостью. Сейчас они постепенно становятся частью системной работы. Да, поиск родственников – это долго и сложно, но он меняет жизнь людей в интернатах. У них появляется возможность общаться, ездить в гости, отмечать праздники вне учреждения. И главное – появляется человек, для которого они не просто подопечные.
Фотографии предоставлены пресс-службой проекта Народного фронта "Регион заботы".
