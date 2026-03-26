Третий окружной партийный отчетно-программный форум "Есть результат!" прошел в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся третий окружной отчётно-программный форум «Есть результат!». На площадке Нижегородской Ярмарки собрались представители регионов Приволжского федерального округа. В их числе участники молодёжных движений и патриотических объединений, представители образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.

В фокусе внимания — выполнение положений Народной программы партии, направленных на создание условий для самореализации подрастающего поколения, развитие современной образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовку кадров, в том числе для обеспечения технологического суверенитета России.

В мероприятии приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Поддержке молодёжи и развитию детей партия уделяет особое внимание. Это стратегическое направление в нашей работе — именно от того, какими вырастут наши будущие поколения, зависит то, какой будет наша страна. Вкладывая усилия в их образование и поддержку, мы инвестируем в экономику, науку, общество. В сильную и конкурентоспособную Россию», — подчеркнул Владимир Якушев.

О консолидации российского общества и мощном потенциале, который есть у участников СВО, сказал председатель городской думы Нижнего Новгорода, кавалер трех Орденов Мужества, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

«Мы — участники СВО, инженеры, строители, артисты, учёные, IT-специалисты, учителя. За нашими плечами уникальный опыт, разные профессии, но всех нас объединяет одно — желание работать на благо России. У нас есть знания, энергия, готовность брать на себя ответственность. Используйте наш опыт, привлекайте нас к решению государственных задач. Мы хотим и можем быть полезными. Вместе с партией “Единая Россия” мы готовы включиться в работу — от стратегической реализации Народной программы до конкретных проектов в своих городах и сёлах. Нам есть что предложить, и мы готовы действовать», — подчеркнул он.

Рабочая часть форума прошла в формате круглых столов. В ходе дискуссии по теме «Создание условий для поколения созидателей» эксперты, педагоги и общественники обсудили развитие инфраструктуры знаний — от ликвидации очередей в детские сады до поддержки молодых исследователей. Особое внимание уделили поиску баланса между качественным образованием и сохранением здоровья детей. Участники выступили с инициативой ввести мораторий на увеличение учебной нагрузки для школьников, а также предложили расширить образовательную инфраструктуру.

Отдельно обсудили вопросы выбора профессии и системы среднего и высшего образования. Важными участниками дискуссии стали представители молодёжных движений и организаций.

«Партия проводит последовательный курс на омоложение, и очень важно поговорить с молодыми людьми, которые вступают в самостоятельную жизнь, ведут общественную деятельность, добиваются успехов в промышленности, экономике, науке. Это свежий взгляд на события, которые происходят в мире. Мы живём в эпоху геополитической турбулентности, и традиционные решения сегодня неприменимы. Мне тема национального проекта “Молодёжь и кадры” близка по личным причинам — я многодетный отец, у меня семеро детей. И конечно, важно понимать, какое наследство мы оставляем. Наша общая задача — не только сохранить, но и приумножить национальное благосостояние. Мы рассчитываем, что депутаты Госдумы, сенаторы, все члены партии будут внимательны к предложениям молодёжи по образованию, спорту, патриотическому воспитанию. Уверен, значительная часть тезисов, которые сегодня прозвучали, найдут отражение в Народной программе, которую мы утвердим на съезде партии в августе 2026 года», — отметил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич.

На круглом столе, посвящённом развитию инженеров будущего как основе технологического суверенитета России, участники сформулировали ключевое предложение в Народную программу. Оно направлено на формирование системного подхода, который позволит выстроить эффективную образовательную траекторию для технических специалистов, начиная со школьной скамьи и завершая гарантированным трудоустройством на предприятии.

«Важно расширять профиль инженерных классов: робототехника, искусственный интеллект, нейротехнологии. Необходимо помогать техникумам с ремонтом и оснащением новым высокотехнологичным оборудованием, повышать квалификацию преподавателей в сфере перспективных технологий. За последние пять лет уже многое сделано. Например, моя старшая дочь учится в инженерном классе лицея № 40 Нижнего Новгорода, ей очень нравится знакомиться с новыми технологиями, она занимается робототехникой. Активно развивается программа целевого обучения — формируется сквозная траектория от школы через колледж до работы на предприятии», — рассказала доктор физико-математических наук, руководитель центра нейроморфных вычислений Университета Лобачевского Сусанна Гордлеева.

На площадке круглого стола «Спорт: от дворовой команды до студенческих лиг и олимпийских побед» эксперты, профессиональные атлеты и представители власти обсуждали механизмы вовлечения россиян в систематические тренировки. В центре дискуссии — вопросы развития студенческого спорта, строительства компактных ФОКов в малых городах и поддержки тренеров-энтузиастов по месту жительства.

Отдельный рабочий блок форума был посвящен теме наставничества. Одним из региональных спикеров выступил депутат Государственной Думы Артем Кавинов.

«Будущее рождается не в высоких кабинетах, а в семье. Именно там закладывается фундамент личности, патриотизма и любви к Родине. Ключевой темой круглого стола стало наставничество. Особое внимание уделили ребятам, участвующим в специальной военной операции. Мы уверены, что их опыт, мужество и сила духа — бесценный ресурс для воспитания нового поколения. Эти молодые люди, прошедшие переподготовку, очень востребованы в качестве наставников. Их миссия — быть проводниками патриотизма и ответственности для тех, кто только начинает свой путь. Представьте, какой мощный пример они могут подать студентам колледжей и университетов! Их реальный опыт и внутренний стержень — это то, чего не найти ни в одном учебнике», — подчеркнул парламентарий.

По итогам третьего окружного отчётно-программного форума «Есть результат!» были сформированы предложения в новую Народную программу.

Напомним, документ будет состоять из двух блоков — это новый подход в работе партии. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.