Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2026 09:59
Многодетная семья из Нижнего Новгорода сменила аварийное жилье на новое
26 марта 2026 09:40
Перечень инвазивных растений составили в Нижегородской области
26 марта 2026 09:21
Ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха
26 марта 2026 09:01
Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G
26 марта 2026 08:35
Фестиваль "Женское сердце России" собрал в Уфе 160 матерей и жен бойцов СВО
25 марта 2026 18:59
Нижегородское метро направит почти 8,9 млн рублей на ремонт "Буревестника"
25 марта 2026 18:10
"Ростелеком" организовал в Нижнем Новгороде общешкольный турнир по игре "Безопасный интернет"
25 марта 2026 18:04
В Нижнем Новгороде представили инициативы по поддержке молодежи
25 марта 2026 18:01
Программу подготовки гидов из числа ветеранов боевых действий предложили запустить в России
25 марта 2026 17:18
Дмитрий Чернышенко и Владимир Якушев посетили нижегородский ИТ-кампус "Неймарк"
Фестиваль Женское сердце России собрал в Уфе 160 матерей и жен бойцов СВО

Первый окружной этап ежегодного Всероссийского фестиваля "Женское сердце России" прошел в Уфе 24 марта. Организатором мероприятия выступил государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Главной особенностью фестиваля стало объединение жен и матерей погибших, без вести пропавших и действующих участников СВО. Его идея была связана со сплочением женщин, которые, несмотря на ожидание, боль утраты и тяжелые переживания, сохраняют душевное тепло и находят силы для созидания.

В этот день на одной площадке собрались 160 матерей и жен участников СВО из 14 регионов ПФО. Участницы представляли более 20 народов и национальностей России.

В программу форума вошли вокальные, танцевальные и поэтические номера с национальным колоритом. Их подготовили 14 коллективов.

В своих выступлениях артисты стремились передать культурные особенности и богатые традиции народов России.

Помимо концертной части, региональные команды представили свои территории, рассказав о самобытности и культурной специфике малой родины.

Завершилась программа беседой с ветеранами СВО. Они были приглашены на фестиваль, чтобы поддержать матерей и жен погибших бойцов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Фонд "Защитники Отечества"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных