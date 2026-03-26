Фестиваль "Женское сердце России" собрал в Уфе 160 матерей и жен бойцов СВО Общество

Первый окружной этап ежегодного Всероссийского фестиваля "Женское сердце России" прошел в Уфе 24 марта. Организатором мероприятия выступил государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Главной особенностью фестиваля стало объединение жен и матерей погибших, без вести пропавших и действующих участников СВО. Его идея была связана со сплочением женщин, которые, несмотря на ожидание, боль утраты и тяжелые переживания, сохраняют душевное тепло и находят силы для созидания.

В этот день на одной площадке собрались 160 матерей и жен участников СВО из 14 регионов ПФО. Участницы представляли более 20 народов и национальностей России.

В программу форума вошли вокальные, танцевальные и поэтические номера с национальным колоритом. Их подготовили 14 коллективов.

В своих выступлениях артисты стремились передать культурные особенности и богатые традиции народов России.

Помимо концертной части, региональные команды представили свои территории, рассказав о самобытности и культурной специфике малой родины.

Завершилась программа беседой с ветеранами СВО. Они были приглашены на фестиваль, чтобы поддержать матерей и жен погибших бойцов.