Нижегородский филиал "Т Плюс" готов к прохождению весеннего паводка

Электростанции Нижегородского филиала «Т Плюс» подготовились к прохождению предстоящего весеннего паводка. Энергетики выполнили комплекс предусмотренных планом противопаводковых мероприятий, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского района в период подъёма воды в Волге и Оке.
Специалисты провели обследование состояния гидротехнических сооружений и береговых насосных станций, подготовили технику, оборудование и запас необходимых материалов для откачки воды и оперативной ликвидации возможных повреждений. Сотрудники станций прошли инструктаж и отработали действия при возникновении нештатных ситуаций. Организовано оперативное взаимодействие с местными органами власти и управлениями МЧС России.
Во время прохождения паводка персонал станций усилит контроль за работой энергетического оборудования. При необходимости на опасных местах будут круглосуточно дежурить заранее подготовленные аварийные бригады.
По прогнозу Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Оки в нижнем течении ожидается в последние дни марта, максимальный подъём воды в ходе весеннего половодья – на 1–1,5 м выше среднемноголетних значений.
