Последние новости рубрики Общество
26 марта 2026 11:17
Названы сроки окончания ремонта трамвайных путей в Лапшихе и на Автозаводе
26 марта 2026 11:13
Нижегородский филиал "Т Плюс" готов к прохождению весеннего паводка
26 марта 2026 10:52
Девять международных авиарейсов будут доступны нижегородцам летом-2026
26 марта 2026 10:18
Выяснилось, почему название автомобильного бренда Volga пишется латиницей
26 марта 2026 09:59
Многодетная семья из Нижнего Новгорода сменила аварийное жилье на новое
26 марта 2026 09:40
Перечень инвазивных растений составили в Нижегородской области
26 марта 2026 09:21
Ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха
26 марта 2026 09:01
Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G
26 марта 2026 08:35
Фестиваль "Женское сердце России" собрал в Уфе 160 матерей и жен бойцов СВО
25 марта 2026 18:59
Нижегородское метро направит почти 8,9 млн рублей на ремонт "Буревестника"
Нижегородский филиал "Т Плюс" готов к прохождению весеннего паводка

Нижегородский филиал Т Плюс готов к прохождению весеннего паводка

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Электростанции Нижегородского филиала «Т Плюс» подготовились к прохождению предстоящего весеннего паводка. Энергетики выполнили комплекс предусмотренных планом противопаводковых мероприятий, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского района в период подъёма воды в Волге и Оке.

Специалисты провели обследование состояния гидротехнических сооружений и береговых насосных станций, подготовили технику, оборудование и запас необходимых материалов для откачки воды и оперативной ликвидации возможных повреждений. Сотрудники станций прошли инструктаж и отработали действия при возникновении нештатных ситуаций. Организовано оперативное взаимодействие с местными органами власти и управлениями МЧС России. 

Во время прохождения паводка персонал станций усилит контроль за работой энергетического оборудования. При необходимости на опасных местах будут круглосуточно дежурить заранее подготовленные аварийные бригады.

По прогнозу Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Оки в нижнем течении ожидается в последние дни марта, максимальный подъём воды в ходе весеннего половодья – на 1–1,5 м выше среднемноголетних значений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
