Нижегородский филиал "Т Плюс" готов к прохождению весеннего паводка Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Электростанции Нижегородского филиала «Т Плюс» подготовились к прохождению предстоящего весеннего паводка. Энергетики выполнили комплекс предусмотренных планом противопаводковых мероприятий, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского района в период подъёма воды в Волге и Оке.

Специалисты провели обследование состояния гидротехнических сооружений и береговых насосных станций, подготовили технику, оборудование и запас необходимых материалов для откачки воды и оперативной ликвидации возможных повреждений. Сотрудники станций прошли инструктаж и отработали действия при возникновении нештатных ситуаций. Организовано оперативное взаимодействие с местными органами власти и управлениями МЧС России.

Во время прохождения паводка персонал станций усилит контроль за работой энергетического оборудования. При необходимости на опасных местах будут круглосуточно дежурить заранее подготовленные аварийные бригады.

По прогнозу Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Оки в нижнем течении ожидается в последние дни марта, максимальный подъём воды в ходе весеннего половодья – на 1–1,5 м выше среднемноголетних значений.