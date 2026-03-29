Недовольным духотой в нижегородских автобусах предложили открывать окна Общество

Жителям Нижнего Новгорода объяснили, почему в общественном транспорте сохраняется высокая температура воздуха, несмотря на потепление на улице.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород", температурный режим в салонах автобусов и другого общественного транспорта регулируется в соответствии с федеральными нормативами, утвержденными Минтрансом России.

Согласно установленным требованиям, при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5 градусов температура в салоне должна быть не ниже +12 градусов. В теплое время года, когда на улице выше +20 градусов, в транспорте не должно быть теплее +25 градусов.

В ЦРТС отметили, что такие нормы учитывают как комфорт пассажиров, так и технические возможности систем отопления и вентиляции.

Регулировка мощности отопления осуществляется централизованно с учетом действующих правил и характеристик транспортных средств.

В случае если в салоне становится слишком жарко, пассажирам рекомендуют самостоятельно проветривать транспорт – открывать окна или люки, если это предусмотрено конструкцией. При этом важно учитывать мнение других пассажиров, чтобы не создавать им дискомфорт.