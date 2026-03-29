Более 1,5 млн переходов на сайты-подделки заблокировано в Нижегородской области Общество

В 2025 году в Нижегородской области зафиксировано свыше 1,5 млн заблокированных переходов на фишинговые сайты. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского", Андрей Сиденко, в интервью порталу "Живём в Нижнем".

Фишинг является одной из наиболее распространённых и опасных угроз для персональных данных в интернете. Злоумышленники создают поддельные сайты, которые выглядят как официальные ресурсы банков, интернет-магазинов и других организаций. Фишинговые сообщения могут приходить на электронную почту, в мессенджеры и социальные сети, маскируясь под уведомления о заказах, подтверждениях платежей и другие важные события.

Эксперт подчёркивает, что для защиты личных данных в интернете необходимо использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию.

Он также рекомендует избегать загрузки файлов из непроверенных источников и переходов по подозрительным ссылкам. Важно регулярно обновлять операционную систему и приложения, а также внимательно проверять адреса веб-сайтов перед вводом личных сведений. Эксперт советует быть осторожным при подключении к открытым Wi-Fi сетям.