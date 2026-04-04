Наука

Опыт цифровизации строительных процессов представили магистрам "Неймарка" и ННГАСУ

04 апреля 2026 16:13 Наука
Опыт цифровизации строительных процессов представили магистрам Неймарка и ННГАСУ

Фото: университет "Неймарк"

Специалисты областной Дирекции по строительству поделились с магистрами Университета «Неймарк» и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) опытом цифровизации строительной сферы.

Дирекция, будучи региональным оператором комплексного развития территорий (КРТ), полностью перешла на отечественное программное обеспечение, основанное на технологиях информационного моделирования (ТИМ), и провела реинжиниринг процессов. Это позволило значительно улучшить качество, скорость и уровень выполняемых работ при строительстве жилья и социальных объектов.

«Наша задача заключалась в том, чтобы сделать технологии информационного моделирования удобным и эффективным инструментом для быстрого получения информации и контроля проектов. Сегодня в новых цифровых условиях у нас работают около 40 проектировщиков, и мы активно привлекаем молодых специалистов, обучая их современным стандартам. Руководство ставит нам задачу привлекать в отрасль молодые кадры, и я уверен, что подобные программы этому очень способствует. Цифровизация ускоряет работу благодаря автоматическому контролю проблемных участков и визуализации, что, безусловно, улучшает качество принимаемых решений», — рассказал заместитель руководителя проектного управления АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» Павел Журавлев.

Магистерская программа ИТ-университета и ННГАСУ готовит специалистов для работы в сфере информационного моделирования, цифровизации строительных процессов и внедрения современных ИТ-решений в строительстве. Выпускники программы получат востребованные компетенции, необходимые для цифровизации процессов в широком спектре отраслей – от строительства и инженерии до управления инфраструктурными проектами. Они осваивают такие передовые технологии, как технологии информационного моделирования и искусственный интеллект в строительстве.

В 2025 году Дирекция по строительству стала первой нижегородской организацией, вошедшей в федеральный реестр проектировщиков, применяющих ТИМ в жилищном строительстве. Организация разработала и внедрила собственный стандарт информационного моделирования, а также перешла на использование исключительно отечественного специализированного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

Напомним, что цифровизация различных сфер экономики отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

