Защитник "Пари НН" Никита Каккоев выбыл на месяц из-за травмы

Центральный защитник ФК "Пари НН" Никита Каккоев пропустит около месяца из-за травмы. По информации Metaratings.ru, восстановление игрока займет примерно 3-4 недели.
Повреждение футболист получил на тренировке — у него диагностирована травма икроножной мышцы. Именно из-за этого Каккоев не был включен в заявку команды на матч 23-го тура РПЛ против "Ростова", который завершился поражением нижегородцев со счетом 0:1.
В текущем сезоне 26-летний защитник провел за "Пари НН" 14 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.
Напомним, что бывший гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов обратился к разъяренным болельщикам после проигрыша "Ростову".
