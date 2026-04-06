Защитник "Пари НН" Никита Каккоев выбыл на месяц из-за травмы Спорт

Центральный защитник ФК "Пари НН" Никита Каккоев пропустит около месяца из-за травмы. По информации Metaratings.ru, восстановление игрока займет примерно 3-4 недели.



Повреждение футболист получил на тренировке — у него диагностирована травма икроножной мышцы. Именно из-за этого Каккоев не был включен в заявку команды на матч 23-го тура РПЛ против "Ростова", который завершился поражением нижегородцев со счетом 0:1.



В текущем сезоне 26-летний защитник провел за "Пари НН" 14 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.



Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.

Напомним, что бывший гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов обратился к разъяренным болельщикам после проигрыша "Ростову".