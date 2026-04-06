Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

Паводок добрался до Нижнего Новгорода: какие меры принимаются

06 апреля 2026 16:16
Паводок добрался до Нижнего Новгорода: какие меры принимаются

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за паводковой ситуации. Городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщил мэр Юрий Шалабаев в социальных сетях.

По его словам, в Кстовском районе в результате активного таяния снега и подъема уровня воды в реке Кудьме произошло сезонное подтопление низководного автомобильного моста.

Необходимости в эвакуации жителей не возникло. На месте установлены предупреждающие знаки, специалисты продолжают следить за ситуацией.

В городе сформировали девять противопаводковых отрядов. В их состав входят более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники. На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения, рассчитанные примерно на 40 тысяч человек.

Кроме того, коммунальные службы ежедневно занимаются откачкой воды. Параллельно 20 бригад очищают дождеприемные колодцы.

Как отметил градоначальник, городские службы предпринимают меры для снижения последствий паводка.

"Работаем на минимизацию последствий таяния: ворошим снег, чтобы он быстрее таял, задействуем вакуумные машины, помпы — все, что помогает быстрее справляться с водой и не допускать серьезных подтоплений. Продолжаем следить за обстановкой в круглосуточном режиме", — заявил Шалабаев.

Ранее сообщалось, что меры безопасности усилили в Нижегородской области из-за паводка.

