Школа искусств "Изограф" примет 1,2 тысячи детей после капремонта Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Трехэтажная школа искусств и ремесел имени А.С. Пушкина "Изограф" на улице Ульянова, 11 готовится к открытию. Учреждение начнет работу уже этой весной после масштабного капремонта. Как обустраивается школа, оценил глава города Юрий Шалабаев.

Как сообщил мэр, после завершения лицензирования школа сможет принять более 1 200 детей со всего города, включая 77 ребят с нарушениями слуха и речи.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что в последние годы особое внимание уделяется развитию дополнительного образования, которое ранее долгое время недополучало поддержку. В числе примеров он назвал обновленный Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова, а также его филиал, открытый в конце прошлого года на улице Композитора Касьянова.

Говоря о "Изографе", глава города отметил, что ранее школа размещалась в деревянном здании, не соответствовавшем современным требованиям. В связи с этим было принято решение о переезде в новое помещение в центре города, где созданы комфортные условия для занятий.

"Здание, расположенное рядом с кремлем, идеально подходит для школы искусств. Мы провели масштабный ремонт, оснастили его необходимым оборудованием. Уверен, что атмосфера центра города и культурное окружение будут вдохновлять детей", - сказал Юрий Шалабаев.

В школе планируется обучать около 1 300 детей по более чем 30 программам. При этом сохранятся традиционные направления (академический рисунок, живопись, керамика, гончарное дело) и появятся современные, включая цифровой дизайн, работу с искусственным интеллектом.

Директор школы Галина Савкина в разговоре с мэром отметила, что прежнее здание дорого коллективу, однако переезд в новое пространство стал для всех значимым и радостным событием.

Образовательные программы художественной направленности будут реализовываться в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. Занятия для детей от 7 до 18 лет проведут 18 педагогов.

"Школа реализует академические программы, такие как "Акварель. Рисунок. Композиция", где ребенок на выходе становится подготовленным живописцем. Есть и декоративно-прикладные направления - роспись по дереву с традиционными нижегородскими орнаментами: хохломской, городецкой, полхов-майданской, мериновской. Отдельное внимание уделяется керамике - от работы с глиной до обжига и глазурования", - рассказала Галина Савкина.

Как отметила директор, сейчас все с нетерпением ждут момента, когда учреждение получит лицензию.

"Мы рассчитываем в ближайшее время завершить процедуру лицензирования и встретить детей, которые этого давно ждали. Школа расположена в центре города с удобной транспортной доступностью, рядом находятся крупные образовательные учреждения, поэтому мы ожидаем высокий интерес и полную наполняемость", - заключила Савкина.