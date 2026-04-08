Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
08 апреля 2026 16:50
Школа искусств "Изограф" примет 1,2 тысячи детей после капремонта
08 апреля 2026 14:50
Названы площадки проведения "Тотального диктанта-2026" в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 17:13
Нижегородцам покажут обновленные шедевры деревянной храмовой скульптуры
06 апреля 2026 12:38
Туристический центр обновили в Нижегородском кремле: что внутри
06 апреля 2026 12:24
1,5 тысячи нижегородцев посетили мероприятия программы Школы-фестиваля Лундстрема
04 апреля 2026 07:00
Почти 550 млн рублей выделено на капремонт гостиницы нижегородского цирка
03 апреля 2026 15:12
Алексей Гоман выступит в нижегородском парке 9 Мая
03 апреля 2026 13:13
Заявиться на медиаконкурс "Камера.Поход.Россия" можно до 10 апреля
02 апреля 2026 11:43
Более 60 деятелей культуры наградили в Нижегородской области
02 апреля 2026 11:10
Часовую и Коромыслову башни Нижегородского кремля откроют для туристов
Культура и отдых

Школа искусств "Изограф" примет 1,2 тысячи детей после капремонта

08 апреля 2026 16:50 Культура и отдых
Школа искусств Изограф примет 1,2 тысячи детей после капремонта

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Трехэтажная школа искусств и ремесел имени А.С. Пушкина "Изограф" на улице Ульянова, 11 готовится к открытию. Учреждение начнет работу уже этой весной после масштабного капремонта. Как обустраивается школа, оценил глава города Юрий Шалабаев.

Как сообщил мэр, после завершения лицензирования школа сможет принять более 1 200 детей со всего города, включая 77 ребят с нарушениями слуха и речи.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что в последние годы особое внимание уделяется развитию дополнительного образования, которое ранее долгое время недополучало поддержку. В числе примеров он назвал обновленный Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова, а также его филиал, открытый в конце прошлого года на улице Композитора Касьянова.

Говоря о "Изографе", глава города отметил, что ранее школа размещалась в деревянном здании, не соответствовавшем современным требованиям. В связи с этим было принято решение о переезде в новое помещение в центре города, где созданы комфортные условия для занятий.

"Здание, расположенное рядом с кремлем, идеально подходит для школы искусств. Мы провели масштабный ремонт, оснастили его необходимым оборудованием. Уверен, что атмосфера центра города и культурное окружение будут вдохновлять детей", - сказал Юрий Шалабаев.

В школе планируется обучать около 1 300 детей по более чем 30 программам. При этом сохранятся традиционные направления (академический рисунок, живопись, керамика, гончарное дело) и появятся современные, включая цифровой дизайн, работу с искусственным интеллектом.

Директор школы Галина Савкина в разговоре с мэром отметила, что прежнее здание дорого коллективу, однако переезд в новое пространство стал для всех значимым и радостным событием.

Образовательные программы художественной направленности будут реализовываться в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. Занятия для детей от 7 до 18 лет проведут 18 педагогов.

"Школа реализует академические программы, такие как "Акварель. Рисунок. Композиция", где ребенок на выходе становится подготовленным живописцем. Есть и декоративно-прикладные направления - роспись по дереву с традиционными нижегородскими орнаментами: хохломской, городецкой, полхов-майданской, мериновской. Отдельное внимание уделяется керамике - от работы с глиной до обжига и глазурования", - рассказала Галина Савкина.

Как отметила директор, сейчас все с нетерпением ждут момента, когда учреждение получит лицензию.

"Мы рассчитываем в ближайшее время завершить процедуру лицензирования и встретить детей, которые этого давно ждали. Школа расположена в центре города с удобной транспортной доступностью, рядом находятся крупные образовательные учреждения, поэтому мы ожидаем высокий интерес и полную наполняемость", - заключила Савкина.

Искусство капремонт Школы
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
