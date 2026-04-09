Силовики нагрянули с обысками в Арзамасский медицинский колледж, сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов. Информацию подтвердил источник в региональном минздраве.
Накануне в образовательном учреждении изымали документацию. В ближайшее время представителям администрации колледжа изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову будут судить за присвоение миллионов.
