В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2026 14:19
АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило 6,8 тыс. экологических анализов в I квартале 2026 года
09 апреля 2026 14:17
Перспективы развития дорожного хозяйства обсудили в Нижнем Новгороде
09 апреля 2026 14:00
Сезонные ограничения на рыбалку вводятся на Чебоксарском водохранилище
09 апреля 2026 13:37
Клещи покусали 28 человек в Нижегородской области с начала сезона
09 апреля 2026 13:28
Более 400 человек из 15 стран  стали участниками проекта Дома народного единства "Код дружбы"
09 апреля 2026 13:21
Никита Шангин: "Индексация пенсий даёт дополнительный эффект"
09 апреля 2026 12:51
Нижегородских коммунальщиков заставили установить защиту для рыбы на водозаборе
09 апреля 2026 12:36
Эксклюзив
Нижегородские парки обработают от клещей позже обычного
09 апреля 2026 12:02
Евгений Люлин: "Земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России"
09 апреля 2026 11:46
Утвержден генплан для 33 населенных пунктов Борского округа на 20 лет
Более 400 человек из 15 стран  стали участниками проекта Дома народного единства "Код дружбы"

Фото: Олег Булыгин

8 апреля в Доме народного единства подвели итоги проекта культурной интеграции иностранных студентов «Код дружбы». Участниками программы, направленной на межкультурное взаимодействие многонационального студенческого сообщества региона, стали более 400 человек из 15 стран. В проекте приняли участие представители Абхазии, Беларуси, Египта, Казахстана, Нигера, Китая, Конго, России, Сербии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Уганды, Узбекистана, Франции.

«Код дружбы» стартовал в начале марта с отборочных туров в вузах региона. В финал вышли 29 команд из 12 высших учебных заведений. Завершающий этап открыл заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев.

«Рад, что до финала дошло так много участников — это значит, что студенты из разных стран на нашей нижегородской земле погрузились в атмосферу дружбы и взаимопонимания. Уверен, что участие в «Коде дружбы» полезно как гостям, так и коренным жителям, потому что межкультурное взаимодействие обогащает знаниями и расширяет горизонты. Такие проекты становятся платформой для будущего сотрудничества и настоящей дружбы. Надеюсь, что этот опыт останется с ними навсегда и пригодится в будущем», — сказал Дмитрий Грачев.

Проект «Код дружбы» стал для его участников проводником по культурному пространству Нижегородской области — помог молодым иностранцам улучшить коммуникации на тренингах, понять традиции и ценности россиян в ходе викторин, познакомиться с особенностями и историей региона на экскурсиях. 

«Сегодня для молодежи из разных стран принципиально важно уметь выстраивать межкультурное взаимодействие. Потому что сегодняшние студенты уже завтра будут формировать будущее наших стран, строить и укреплять мосты международного сотрудничества. Понимание и уважение к культуре другого народа – это залог конструктивного диалога и нашего мирного будущего. Код дружбы должен стать жизненным принципом многонационального студенческого сообщества», - отметил руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.

Студенческие команды продемонстрировали в финале все, чему научились. Молодые люди вели переговоры и выходили из конфликтных ситуаций в речевых поединках, искали главные нижегородские достопримечательности в виртуальной реальности, писали приветствия на родном языке, запоминали флаги российских регионов, исполняли русские и мордовские танцы, с закрытыми глазами определяли на вкус национальные блюда и напитки – блины, чак-чак, элеш, квас и айран.

По общей сумме баллов, набранных в ходе активностей, победила команда Нижегородского института управления РАНХиГС - Дарья Ганичева, Анна Николаева, Наталья Никульшина. Победители получили статуэтку проекта и ценные призы, а все финалисты —  дипломы и сувениры от Дома народного единства.

«Для меня стало открытием, что в Нижнем Новгороде так много иностранных студентов. Мы нашли новых знакомых из разных стран. Для студентов очень важно участвовать в таких проектах. Я считаю, что «Код дружбы» стал для всех точкой роста», - рассказала Наталья Никульшина.

Организаторами просветительского проекта выступили правительство Нижегородской области, Дом народного единства и АНО «Вектор полёта». 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных