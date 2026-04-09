Более 400 человек из 15 стран стали участниками проекта Дома народного единства "Код дружбы" Общество

Фото: Олег Булыгин

8 апреля в Доме народного единства подвели итоги проекта культурной интеграции иностранных студентов «Код дружбы». Участниками программы, направленной на межкультурное взаимодействие многонационального студенческого сообщества региона, стали более 400 человек из 15 стран. В проекте приняли участие представители Абхазии, Беларуси, Египта, Казахстана, Нигера, Китая, Конго, России, Сербии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Уганды, Узбекистана, Франции.

«Код дружбы» стартовал в начале марта с отборочных туров в вузах региона. В финал вышли 29 команд из 12 высших учебных заведений. Завершающий этап открыл заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев.

«Рад, что до финала дошло так много участников — это значит, что студенты из разных стран на нашей нижегородской земле погрузились в атмосферу дружбы и взаимопонимания. Уверен, что участие в «Коде дружбы» полезно как гостям, так и коренным жителям, потому что межкультурное взаимодействие обогащает знаниями и расширяет горизонты. Такие проекты становятся платформой для будущего сотрудничества и настоящей дружбы. Надеюсь, что этот опыт останется с ними навсегда и пригодится в будущем», — сказал Дмитрий Грачев.

Проект «Код дружбы» стал для его участников проводником по культурному пространству Нижегородской области — помог молодым иностранцам улучшить коммуникации на тренингах, понять традиции и ценности россиян в ходе викторин, познакомиться с особенностями и историей региона на экскурсиях.

«Сегодня для молодежи из разных стран принципиально важно уметь выстраивать межкультурное взаимодействие. Потому что сегодняшние студенты уже завтра будут формировать будущее наших стран, строить и укреплять мосты международного сотрудничества. Понимание и уважение к культуре другого народа – это залог конструктивного диалога и нашего мирного будущего. Код дружбы должен стать жизненным принципом многонационального студенческого сообщества», - отметил руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.

Студенческие команды продемонстрировали в финале все, чему научились. Молодые люди вели переговоры и выходили из конфликтных ситуаций в речевых поединках, искали главные нижегородские достопримечательности в виртуальной реальности, писали приветствия на родном языке, запоминали флаги российских регионов, исполняли русские и мордовские танцы, с закрытыми глазами определяли на вкус национальные блюда и напитки – блины, чак-чак, элеш, квас и айран.

По общей сумме баллов, набранных в ходе активностей, победила команда Нижегородского института управления РАНХиГС - Дарья Ганичева, Анна Николаева, Наталья Никульшина. Победители получили статуэтку проекта и ценные призы, а все финалисты — дипломы и сувениры от Дома народного единства.

«Для меня стало открытием, что в Нижнем Новгороде так много иностранных студентов. Мы нашли новых знакомых из разных стран. Для студентов очень важно участвовать в таких проектах. Я считаю, что «Код дружбы» стал для всех точкой роста», - рассказала Наталья Никульшина.

Организаторами просветительского проекта выступили правительство Нижегородской области, Дом народного единства и АНО «Вектор полёта».